Körfez'e bir işletme daha

Körfez Tütünçiftlik’te Cadde 41 AVM, düzenlenen törenle kapılarını müşterilerine açtı. TAŞMAR Marketlerinin de sahibi olan Ömer Taştekin tarafından faaliyete açılan Cadde 41 AVM için düzenlenen törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, Esnaf ve Sanatkarlar OdasıBaşkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, KAI Vakfı Başkanı Mehmet Irak ve çok sayıda davetli katıldı.

GELİŞTİKÇE, GÜZELLEŞİYOR

Açılışta kısa bir konuşma yapan ve işletmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez geliştikçe, güzelleşiyor. Ve açılan her işletme de bu güzelliği daha da ortaya çıkarıyor. O yüzden hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşma ve kurdele kesimi sonrasın da protokol üyeleri işletmeyi gezdi, satılan ürünler hakkında bilgi aldı.