Emekliler, bu hizmetten çok memnun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı işbirliği ile emekli evlerindeki kemik erimesi eğitimi ve kemik ölçümü Serdar ve Zabıtan mahallelerindeki emekli evlerinde de yapıldı. 40 yaş üstü 59 emekliye önce halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz eğitimi verildi, ardından da kemik yoğunluğu ölçümleri yapıldı. Emekliler yapılan hizmet için yetkililere teşekkür ettiler.