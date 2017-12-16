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Bugün 09:18 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 09:19 TSİ )

Emekliler, bu hizmetten çok memnun

İzmit Belediyesi’nin emeklilere yönelik sağlık hizmetleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı işbirliği ile emekli evlerindeki kemik erimesi eğitimi ve kemik ölçümü Serdar ve Zabıtan mahallelerindeki emekli evlerinde de yapıldı. 40 yaş üstü 59 emekliye önce halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz eğitimi verildi, ardından da kemik yoğunluğu ölçümleri yapıldı. Emekliler yapılan hizmet için yetkililere teşekkür ettiler.

Bugün 09:18 TSİ - Sağlık

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