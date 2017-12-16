Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı işbirliği ile emekli evlerindeki kemik erimesi eğitimi ve kemik ölçümü Serdar ve Zabıtan mahallelerindeki emekli evlerinde de yapıldı. 40 yaş üstü 59 emekliye önce halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz eğitimi verildi, ardından da kemik yoğunluğu ölçümleri yapıldı. Emekliler yapılan hizmet için yetkililere teşekkür ettiler.
Bugün 09:18 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 09:19 TSİ )
Emekliler, bu hizmetten çok memnun
İzmit Belediyesi’nin emeklilere yönelik sağlık hizmetleri devam ediyor.
Bugün 09:18 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz