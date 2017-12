Bakkallar Odası DP’yi ziyaret etti

Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Demokrat Parti’ye nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kocaeli 'deki bakkalların sıkıntılarını ve çözüm noktasında önerileri karşılıklı dile getirdik. Her mahallede her sokakta her köşe başında açılan mağaza zincirlerinin şubeleri, küçük esnafımızı zor durumda bırakan ulusal marketlerdir. Vergi ödeme noktasında olan küçük esnafımızın Allah yardımcısı olsun” dedi.