Bu akşam İzmit’te Karadeniz rüzgarı esiyor

Karadenizlilerin Buluşma Gecesi’ndeki organizasyona ilgi beklenenden fazla oldu. Geceyi organize eden Tahsin Keskin rezervasyonların bitmek üzere olduğunu belirterek geceye gelmek isteyenlerin mağduriyet yaşamaması için mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiğini açıkladı.

MUHTEŞEM BİR KARADENİZ GECESİ’NE HAZIR MISINIZ?

Düzenlenen gece ile ilgili bilgiler veren Tahsin Keskin şöyle devam etti: ‘’ Bu akşam muhteşem bir Karadeniz gecesine hazır olun. Karadeniz müziğinin yanı sıra Karadeniz yemekleriyle eğlenceye doyacağız. Bu gecede Karadeniz müziğinin prensi Recebim ve sürpriz sanatçılar da sahne alacak. Giriş ücretsiz olup fix menü uyguladık. Yani her şey dahil kişi başı 80 TL. ile eğlenceye de Karadeniz yemeklerine de doyacağız.’’ dedi.

KARA LAHANA – MISIR EKMEĞİ - RİZE KAVURMASI – KABAK TATLISI

Zengin Karadeniz menüsü Kara Lahana, Mısır Ekmeği, Rize Kavurması, Kabak Tatlısı ve içeceklerden oluşuyor. Bu akşam Köseköy’deki Etçi Beyler VIP Salonunda gerçekleştirilecek gece saat 20:00 de başlayacak.Bilgi ve Rezervasyon için 0542 505 02 41 ve 0539 224 20 05 nolu telefonları arayabilirsiniz.