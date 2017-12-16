Bozdağ'dan kadro müjdesi!

Bozdağ "Bu ayın içesinde imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, müezzin kayyım alımıyla ilgili ilanlara çıkacağız. Rakamları açıklamıyorum, onlar ilanda görülecektir" dedi.

İLK KADIN BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Bozdağ Diyanet’te ilk defa kadın başkan yardımcısı atandığını belirterek "Bütün illerde bir müftü yardımcısının kadın olarak atanması konusunda karar alındı ve atamalar başladı. Diyanete ilk defa kadın müfettişler, murakıplar alınması konusunda da adımlar atıldı. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanlığında kadınlar daha fazla görünür hale gelecek, kadın hakları ve İslam'da kadının yeri ve dinimizi güzel anlatma konusunda kadınların rolü daha da artacaktır. Biz buna inanıyor ve bunu da büyük bir inançla destekliyoruz" ifadesini kullandı.