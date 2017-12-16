Sıcaklık hızla düşecek!

Kocaeli Bölge Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre yazdan kalma havalar son buluyor. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda hızlı bir düşüş gözlenecek. Bugün en yüksek 20 derece olurken yarın en yüksek 19 derece olacak.

11 DERECE DÜŞECEK

Pazartesi günü 11 derece birden düşüş yaşanacak. Sıcaklıklar en düşük 8, en yüksek 12 derece olması bekleniyor. Sıcaklığın Salı 10, Çarşamba ise 9 derece olması tahmin ediliyor.

YAĞMUR GELİYOR

Bugün çok bulutlu ve sisli bir hava olması beklenirken yarından itibaren Çarşamba gününe kadar kentimizde yağmur etkili olacak.