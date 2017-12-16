Sıcaklık hızla düşecek!

Kocaeli Bölge Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre yazdan kalma havalar son buluyor. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda hızlı bir düşüş gözlenecek. Bugün en yüksek 20 derece olurken yarın en yüksek 19 derece olacak.
11 DERECE DÜŞECEK
Pazartesi günü 11 derece birden düşüş yaşanacak. Sıcaklıklar en düşük 8, en yüksek 12 derece olması bekleniyor. Sıcaklığın Salı 10, Çarşamba ise 9 derece olması tahmin ediliyor.
YAĞMUR GELİYOR
Bugün çok bulutlu ve sisli bir hava olması beklenirken yarından itibaren Çarşamba gününe kadar kentimizde yağmur etkili olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz