Özavcı Av ve Balık Malzemeleri yeni yerinde hizmette

Gökhan Özavcı’nın sahibi olduğu Özavcı Av ve Balık Malzemeleri isimli firmada başta su geçirmeyen av kıyafetleri, ağ, olta ve tüfek gibi her çeşit kamp ile balık avı malzemelerini uygun fiyata bulmak da mümkün.
İLETİŞİM
Saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İzmit Akçacami Caddesi NO: 38 İkizliçeşme karşısındaki yeni yerinde faaliyet gösteren Özavcı Av ve Balık Malzemeleri şirketine isteyen herkes 0532 638 35 00 numaralı telefon yoluyla da kolaylıkla ulaşarak bilgi alabilir.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Gökhan Özavcı kamp ve balık avı malzemelerini Kocaelilerin ayağına getirdiklerini belirterek 'Hedefimiz kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyoruz’ dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Üner - hayırlı olsun Gökhan kardeşim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.