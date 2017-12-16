Özavcı Av ve Balık Malzemeleri yeni yerinde hizmette

Gökhan Özavcı’nın sahibi olduğu Özavcı Av ve Balık Malzemeleri isimli firmada başta su geçirmeyen av kıyafetleri, ağ, olta ve tüfek gibi her çeşit kamp ile balık avı malzemelerini uygun fiyata bulmak da mümkün.

İLETİŞİM

Saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İzmit Akçacami Caddesi NO: 38 İkizliçeşme karşısındaki yeni yerinde faaliyet gösteren Özavcı Av ve Balık Malzemeleri şirketine isteyen herkes 0532 638 35 00 numaralı telefon yoluyla da kolaylıkla ulaşarak bilgi alabilir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Gökhan Özavcı kamp ve balık avı malzemelerini Kocaelilerin ayağına getirdiklerini belirterek 'Hedefimiz kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyoruz’ dedi.