Cengiz Sarıbay asker uğurladı

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman, İl Yöneticileri Harun Yıldızlı ve Selim Yıldız ile birlikte CHP İl Disiplin Kurulu üyesi Tucay Başol ile Fidel Başol’un oğulları Berkay’ın asker uğurlamasına katıldılar. Kısa dönem olarak vatani görevini yapacak olan Berkay Başol acemi birliği için Ankara Mamak’a uğurlandı. Usta birliğini ise Malatya’da yapacak. Sarıbay ve il yöneticilerine teşekkür eden Tuncay Başol, “Oğlumuzun asker ocağına uğurlanmasındaki bu mutlu anımıza ortak olup bizleri şereflendirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

ESKİ BAŞKANI UĞURLADILAR

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, eşi Av. Nurdan Sarıbay, İl Sekreteri Av. Hüseyin Acurman ve eşi Canan Acurman daha sonra Kandıra önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Enis Özcan’ı İzmit Otogarından askere uğurladılar. Bu şerefli vatan görevini yapmak benim için büyük bir onurdur diyen Enis Özcan, “Bu güzel günde beni yalnız bırakmayan bütün dostlarıma, aileme, CHP İl Başkanım Av. Cengiz Sarıbay, İl Sekreterim Av. Hüseyin Acurman ve değerli eşlerine teşekkür ediyorum” dedi. Enis Özcan vatani görevini yapmak üzere Manisa’ya uğurlandı.

HAYIRLI TEZKERELER DİLEDİ

Asker uğurlamalarına katılarak gençlerin ve ailelerinin heyecan ve coşkularına ortak olan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Gençlerimiz onurla ve gururla askerlik görevlerini yapacaklar. Yolları açık olsun, şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum” ifadelerini kullandı.