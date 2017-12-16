Etçi Beyler’in 2. şubesinde görkemli açılış

Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından Tufan Ubay ile Recep Ubay kardeşlerin sahibi olduğu Etçi Beyler Restaurant’ın 2. Şubesi bin metre kare alan üzerine aynı anda yaklaşık beş yüz kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip. İçerisinde çocuk oyun parkı, kış bahçesi bulunan işletmede 18 personel çalışacak.

185 KİLO DÖNER DAĞITILDI

Gelen davetlilere 185 kilo döner ve çeşitli ikramlarda bulunulduğu açılışta siyaset, bürokrat ve halkın geniş kesiminden katılım oldu.

GENİŞ KATILIM OLDU

Görkemli açılışa, Büyükşehir Belediye başkan vekili Zekeriya Özak, Ak Parti il başkanı Şemsettin Ceyhan, il yöneticisi Mehmet Uzunoğlu Başiskele Belediye başkanı Hüseyin Ayaz, Gölcük belediye başkanı Mehmet Ellibeş, , il Emniyet Müdür yardımcısı Mustafa Faruk Keskin, Gölcük Emniyet Müdürü Ahmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürü Ayhan Acar İzmit ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, eski Vali Yardımcısı ve eski Gölcük Kaymakamı Mustafa Pekdemir katıldı.

BAŞKANLAR ‘’HAYIRLI OLSUN’’ DEDİLER

Açılışta konuşan Başiskele belediye başkanı Hüseyin Ayaz, ‘’Basiskele ye güzel bir mekan kazandırıldı. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ‘’Gölcük ve İzmit bölgesine önemli katkılarda bulunacak. Herkese burasını tavsiye ediyorum’’ şeklinde konuştuktan sonra söz alan Gölcük belediye başkanı Mehmet Ellibeş, ‘’Bölgemize güzel mekan kazandırdınız. Çıktığınız yolda başarılar diliyorum.’’ dedi.

KALİTELİDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK

Etçi Beyler Restaurant’ın sahiplerinden Tufan Ubay, İlk şubelerinin Kartepe Köseköy merkezde olduğunu ikinci şubeyi de Başiskele ilçesinde hizmete açtıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: ‘’ETÇİ BEYLER firmasını 2013 yılında kurduk. Kendi markamızı yarattık. Sabırla ve asla kaliteden taviz vermeden dört yılımızı bitirdik. Sabrımızın sonunun mükafatını da aldık. Kocaeli’ye son zamanlarda dışarıdan gelen firma sayısı çok arttı. Ancak işini kaliteli yapan ayakta kaldı. Bizde bazı müşterilerimizin talebi üzerine yeni yerler için araştırmalar yaptık. Bu bölgenin uygun bir yer olduğuna karar verdik. Yol üzerinde döner ağırlıklı olmak üzere ikinci şubemizi açmaya karar verdik. Herkesi muhteşem döner ve İskender yemeye çağırıyoruz.’’ dedi.