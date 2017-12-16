Lise Genç Futbolda ilk 4 çeyrek finalist tamam!

6 Aralık Salı günü başlayan ve 6 grupta toplam 23 Lise’nin mücadele ettiği Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği 2. Tur maçları sonunda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 4 maç vardı. Rakiplerini mağlup eden Darıca Denizyıldızları MTAL, Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Gölcük MTAL ve Gebze STFA MTAL son 8’e adlarını yazdırdı.

YARIN DİĞER 4 TAKIM BELLİ OLACAK

Yarın diğer 4 çeyrek finalist belli olacak. Saat 10’da başlayacak olan ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ilk maçta İzmit MTAL ile Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi, ikinci maçta Maşukiye Anadolu Lisesi ile Karşıyaka Tüpraş MTAL, üçüncü maçta Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ile İzmit Lisesi ve son maçta da Şehit Davut Ali Karadağ MTAL ile Oruç Reis Anadolu Lisesi okulları son 8’e kalmak için mücadele edecek.

18 Aralık Pazartesi program - Kağıtçı

10.00: İzmit MTAL - Derince Necip Fazıl

11.30: Maşukiye Anadolu Lisesi - Karşıyaka Tüpraş MTAL

13.00: Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi - İzmit Lisesi

14.30: Şehit Davut Ali Karadağ MTAL - Oruç Reis Anadolu Lisesi