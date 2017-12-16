Hayrettin Gürsoy 7 bitirdi: 7-0

Kocaelispor ve Kocaeli Birlikspor’un akademi takımlarının ağırlıkta olduğu Hayrettin Gürsoy’da goller Ömer Tuğlu (2), Melih, Taha, Mert, Hasancan ve Oğuzhan’dan geldi. Hayrettin Gürsoy okulu yarın ki diğer ikinci tur maçının ardından rakibini öğrenecek.

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 7NAMIK KEMAL AL: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Mehmet Özel***, Recep Demir***, Ogün Sezgin***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Mehmet***, Mücahit*** (Ersel***), Barış***, Melih***, Erol*** (Ümit***), Kağan*** (Yiğit***), Hasancan***, Ömer Yazgan*** (Canpolat**), Ömer Tuğlu***, Mert*** (Oğuzhan***), Taha***

NAMIK KEMAL AL: Zafer*, Atakan* (Sinan*), Yusuf Bağcıer*, Ümit**, Gökmen*, İbrahim*, Alper*, Furkan* (Ümit*), Yunus*, Berkay**, Yusuf *

GOLLER Melih Dk 8, Ömer Tuğlu Dk 16 ve 46, Taha Dk 32, Mert Dk 35, Hasancan Dk 42, Oğuzhan Dk 56