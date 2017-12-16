Denizyıldızları penaltılarla güldü: 5-3

Müthiş bir heyecana sahne olan maçın normal süresi 1-1 bitti. İlk yarıda Darıca’da Halil İbrahim attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılık ikinci yarıda Semih ile geldi ve maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucu rakibini 5-3 mağlup eden Darıca Deniz Yıldızları adını çeyrek finale yazdırdı. Bu maçta Darıca 42. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.
DARICA DENİZYILDIZLARI MTAL: 5KÖRFEZ HEREKE AL: 3
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Recep Demir***, Mehmet Özel***, Ogün Sezgin***
DARICA DENİZYILDIZLARI MTAL: Ahmetcan***, Talha***, Berke***, Görkem***, Serdar***, Berkcan***, Halil***, Mustafa Goçil*, Mehmet Akif** (Murat**), Halil İbrahim*** Çapan***
KÖRFEZ HEREKE AL: Yüşa**, Çağrı**, Semih***, Emirhan Berberoğlu***, Emirhan Albayrak***, Ferhat***, Yunus***, Halim**, Adar***, Hakan** (Özkan**), Alperen***
GOLLER: Halil İbrahim Dk 22 (Darıca) Semih Dk 46 (Körfez Hereke)
NORMAL SÜRE: 1-1
PENALTI ATANLAR: Berkcan, Halil, Halil İbrahim ve Çapan (Darıca), Semih ve Alperen (Hereke)
PENALTI KAÇIRANLAR: Çağrı ve Halim (Hereke)
KIRMIZI KART: Mustafa Goçil Dk 42
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz