Denizyıldızları penaltılarla güldü: 5-3

Müthiş bir heyecana sahne olan maçın normal süresi 1-1 bitti. İlk yarıda Darıca’da Halil İbrahim attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılık ikinci yarıda Semih ile geldi ve maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucu rakibini 5-3 mağlup eden Darıca Deniz Yıldızları adını çeyrek finale yazdırdı. Bu maçta Darıca 42. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

DARICA DENİZYILDIZLARI MTAL: 5KÖRFEZ HEREKE AL: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Recep Demir***, Mehmet Özel***, Ogün Sezgin***

DARICA DENİZYILDIZLARI MTAL: Ahmetcan***, Talha***, Berke***, Görkem***, Serdar***, Berkcan***, Halil***, Mustafa Goçil*, Mehmet Akif** (Murat**), Halil İbrahim*** Çapan***

KÖRFEZ HEREKE AL: Yüşa**, Çağrı**, Semih***, Emirhan Berberoğlu***, Emirhan Albayrak***, Ferhat***, Yunus***, Halim**, Adar***, Hakan** (Özkan**), Alperen***

GOLLER: Halil İbrahim Dk 22 (Darıca) Semih Dk 46 (Körfez Hereke)

NORMAL SÜRE: 1-1

PENALTI ATANLAR: Berkcan, Halil, Halil İbrahim ve Çapan (Darıca), Semih ve Alperen (Hereke)

PENALTI KAÇIRANLAR: Çağrı ve Halim (Hereke)

KIRMIZI KART: Mustafa Goçil Dk 42