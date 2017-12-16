Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:26 TSİ )

Denizyıldızları penaltılarla güldü: 5-3

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği 2. Tur maçında Darıca Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Körfez Hereke Anadolu Lisesi Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

Müthiş bir heyecana sahne olan maçın normal süresi 1-1 bitti. İlk yarıda Darıca’da Halil İbrahim attığı golle takımını öne geçirdi. Karşılık ikinci yarıda Semih ile geldi ve maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucu rakibini 5-3 mağlup eden Darıca Deniz Yıldızları adını çeyrek finale yazdırdı. Bu maçta Darıca 42. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti.

DARICA DENİZYILDIZLARI MTAL: 5KÖRFEZ HEREKE AL: 3

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Recep Demir***, Mehmet Özel***, Ogün Sezgin***

DARICA DENİZYILDIZLARI MTAL: Ahmetcan***, Talha***, Berke***, Görkem***, Serdar***, Berkcan***, Halil***, Mustafa Goçil*, Mehmet Akif** (Murat**), Halil İbrahim*** Çapan***

KÖRFEZ HEREKE AL: Yüşa**, Çağrı**, Semih***, Emirhan Berberoğlu***, Emirhan Albayrak***, Ferhat***, Yunus***, Halim**, Adar***, Hakan** (Özkan**), Alperen***

GOLLER: Halil İbrahim Dk 22 (Darıca) Semih Dk 46 (Körfez Hereke)

NORMAL SÜRE: 1-1

PENALTI ATANLAR: Berkcan, Halil, Halil İbrahim ve Çapan (Darıca), Semih ve Alperen (Hereke)

PENALTI KAÇIRANLAR: Çağrı ve Halim (Hereke)

KIRMIZI KART: Mustafa Goçil Dk 42

Bugün 11:23 TSİ - Spor

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Darıca, Muğla’da! mask
Darıca, Muğla’da!
Gölcük, Erzincan’da! mask
Gölcük, Erzincan’da!
Birlik ‘Bodrum’u kilitle! mask
Birlik ‘Bodrum’u kilitle!
Bağçeşme, lider Tayfun’u ağırlıyor mask
Bağçeşme, lider Tayfun’u ağırlıyor
Bu maç kaçmaz! ÇERKEŞLİ - BAĞDAT mask
Bu maç kaçmaz! ÇERKEŞLİ - BAĞDAT
Buyurun Kartepe derbisine! mask
Buyurun Kartepe derbisine!
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!

GALERİ

Gökyüzünü siyah dumanlar sardı! mask
Gökyüzünü siyah dumanlar sardı!
Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler... mask
Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler...
Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi! mask
Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi!
Kağıdın 80 yıllık serüveni bu müzede mask
Kağıdın 80 yıllık serüveni bu müzede
İMO 63’üncü yaşını Cengiz Kurtoğlu ile kutladı mask
İMO 63’üncü yaşını Cengiz Kurtoğlu ile kutladı
Mevlana’nın 744. vuslat yılında 200 kişilik sema gösterisi mask
Mevlana’nın 744. vuslat yılında 200 kişilik sema gösterisi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR