Bugün 11:25 TSİ - Spor

Gölcük MTAL, Tepe’yi aştı: 4-1

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği 2. Tur maçında iddialı okullardan Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4-1 mağlup etti.