Gölcük MTAL, Tepe’yi aştı: 4-1

35’er dakikadan 2 devre halinde oynanan maçta Gölcük MTAL adına goller Ömercan (2), Nebi ve Atılgan’dan gelirken, Melih’in ikinci yarının başında attığı golle Dk 37 Kartepe MTAL adına yeterli olmadı. Gölcük temsilcisinin rakibi de yarın belli olacak.
GÖLCÜK MTAL: 4KARTEPE MTAL: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEMLER: Gökmen Ortak ***; Serdar Demirkaya ***, Mehmet Zıpak ***
GÖLCÜK MTAL: Özgür***, Abdullah***, Yalçın***, Nebi***, Enes*** (Muhammet**), Emrullah*** (Ramazan**), Yakup***, Ömercan****, Kerem*** (Sami**), İbrahim***, Semih** (Atılgan**)
KARTEPE MTAL Eren**, Erdoğan***, Burak**, Kadir**, Berkcan***, Bedirhan**, Melih***, Emirhan**, Erkan**, Ferhat**, Muhammet** (Burak Köse**)
GOLLER: Nebi Dk. 5, Ömercan 17 ve 40, Atılgan Dk. 59 (Gölcük), Melih Dk. 37 (Kartepe)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz