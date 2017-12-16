Gebze STFA’da Mert böyle istedi: 4-2

Gebze ekibi mücadeleyi 4-2 kazanırken adını son 8’e çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Gebze STFA’de günün yıldızı kuşkusuz Mert’ti. İlimiz amatörünün parlayan yıldızlarından Mert takımının tüm gollerini atan isim oldu. Özel KOTO’da ise Burak’ın iki şık golü takımı adına yeterli olmadı.

GEBZE STAF MTAL: 4ÖZEL KOTO MTAL: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Serdar Demirkaya***, Gökmen Ortak***, Mehmet Zıpak***

GEBZE STAF MTAL: Muhammet***, İbrahim***, Fatih***, Mert****, Oktay*** (Murat**), Özcan*** (Batuhan**), Cem***, Emircan*** (Sina**), Ayhan***, Resul**, Özgür*** (Bedirhan**)

ÖZEL KOTO MTAL: Enes**, Taner Turan**, Samet**, Ahmet**, Gürkan** (Ömer Faruk**), Yasin***, Abdullah**, Abdullah Komay** (Oktay**), Tuna**, Burak***, Tamay**

GOLLER: Mert Dk 3-5-25 ve 32 (Gebze), Burak 7 ve 38 (Özel Koto MTAL)