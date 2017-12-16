Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:32 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:10 TSİ )

ABD'yi protesto için Iphone'unu kırdı!

MHP'li Mehmet Gümüş ABD ve İsrail'i protesto amaçlı kullandığı Amerikan malı telefonunu kırarak yerine yerli malı bir telefon satın aldı.

MHP Körfez İlçe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gümüş, İsrail'in başkenti Kudüs olarak tanıyan ABD'yi protesto etmek amaçlı mallarına yönelik boykot kararını başlattı. Kullandığı ABD'li Apple marka cep telefonunu Körfez’de yapılan miting sonrasında taşla kıran Mehmet Gümüş, tüm vatandaşları da bu boykota uymaya davet etti.

YERLİ MALI TELEFON ALDI

Mehmet Gümüş, daha önce de yaptığı açıklamada Amerika ve İsrail ürünlerini boykot etmek için Türk halkını ve İslam alemini eyleme davet etmişti.Bu davetin ilk uygulamasını da kendi gerçekleştirdi. Cep telefonu kıran Gümüş yerine yerli malı bir cep telefonu satın aldı.

Bugün 11:32 TSİ - Siyaset

kutuyu işaretleyip tamama basın

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nu Kocaeli üzerinden eleştirdi mask
Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nu Kocaeli üzerinden eleştirdi
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu mask
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu
ABD'yi protesto için Iphone'unu kırdı! mask
ABD'yi protesto için Iphone'unu kırdı!
Cengiz Sarıbay asker uğurladı mask
Cengiz Sarıbay asker uğurladı
Bozdağ'dan kadro müjdesi! mask
Bozdağ'dan kadro müjdesi!
Hürriyet bütçeyi emekçinin sırtına yükleyenlerden hesap sordu? mask
Hürriyet bütçeyi emekçinin sırtına yükleyenlerden hesap sordu?
Başvurana 3 bin 400 lira mask
Başvurana 3 bin 400 lira
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden mask
Bu işi yapana yer de ürünler de belediyeden
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı mask
Ünlü sanatçı babasını son yolculuğuna uğurladı
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL mask
Yıl sonu fırsatı 2+1 – 150.000 TL, 3+1 – 195.000 TL
Sokak ortasında bıçaklama! mask
Sokak ortasında bıçaklama!
O müdür görevinden ayrılıyor! mask
O müdür görevinden ayrılıyor!

GALERİ

Gökyüzünü siyah dumanlar sardı! mask
Gökyüzünü siyah dumanlar sardı!
Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler... mask
Kocaelispor, Adliyespor karşılaşmasından kareler...
Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi! mask
Kocaelili grup Kudüs marşı besteledi!
Kağıdın 80 yıllık serüveni bu müzede mask
Kağıdın 80 yıllık serüveni bu müzede
İMO 63’üncü yaşını Cengiz Kurtoğlu ile kutladı mask
İMO 63’üncü yaşını Cengiz Kurtoğlu ile kutladı
Mevlana’nın 744. vuslat yılında 200 kişilik sema gösterisi mask
Mevlana’nın 744. vuslat yılında 200 kişilik sema gösterisi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR