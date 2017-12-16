ABD'yi protesto için Iphone'unu kırdı!

MHP Körfez İlçe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Gümüş, İsrail'in başkenti Kudüs olarak tanıyan ABD'yi protesto etmek amaçlı mallarına yönelik boykot kararını başlattı. Kullandığı ABD'li Apple marka cep telefonunu Körfez’de yapılan miting sonrasında taşla kıran Mehmet Gümüş, tüm vatandaşları da bu boykota uymaya davet etti.

YERLİ MALI TELEFON ALDI

Mehmet Gümüş, daha önce de yaptığı açıklamada Amerika ve İsrail ürünlerini boykot etmek için Türk halkını ve İslam alemini eyleme davet etmişti.Bu davetin ilk uygulamasını da kendi gerçekleştirdi. Cep telefonu kıran Gümüş yerine yerli malı bir cep telefonu satın aldı.