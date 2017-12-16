4 ilçede elektrikler kesilecek!

19.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 08:00 ile 18:00 arasında Yukarı Hereke Mah.,
19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Nebihoca Köyü, Gökçeören Köyü, Böğürgen Köyü,
19.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 07:00 ile 11:00 arasında Bahçelievler Mah.,
19.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Pelitpınarı Köyü, Süllü Köyü, Ferizli Köyü, Mancarlar Köyü, Seyitaliler Köyü,
19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Çubuklubala Köyü,
19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Arpalıkihsaniye Köyü,
tarihinde ilçesinde saat ile arasında
19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeni Mah.,
19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Orhan Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz