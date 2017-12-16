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4 ilçede elektrikler kesilecek!

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi.

19.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Körfez ilçesinde saat 08:00 ile 18:00 arasında Yukarı Hereke Mah.,

19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Nebihoca Köyü, Gökçeören Köyü, Böğürgen Köyü,

19.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 07:00 ile 11:00 arasında Bahçelievler Mah.,

19.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Pelitpınarı Köyü, Süllü Köyü, Ferizli Köyü, Mancarlar Köyü, Seyitaliler Köyü,

19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü, Çubuklubala Köyü,

19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Arpalıkihsaniye Köyü,

tarihinde ilçesinde saat ile arasında

19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeni Mah.,

19.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Orhan Mah.,

Bugün 11:57 TSİ - Gündem

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