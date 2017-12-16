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Zeytinoğlu, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu: “Teşviklerin önümüzdeki dönem de istihdama katkı sağlayacak yönde sürdürülecek olmasını olumlu değerlendiriyoruz ve tüm bu etkilerin 2018'de işsizlik oranına pozitif etki ederek azaltmasını arzu ediyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklandığını, işsizlik oranının geçen yıldan 0,7 puan gerileyerek yüzde 10,6 düzeyine gelmesinin kendilerini sevindirdiğini kaydetti. Zeytinoğlu, yaptığı değerlendirmesinde, teşviklerin önümüzdeki dönemde de istihdama katkı sürdürülecek olmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

EYLÜL'DEN BU YANA 1 MİLYON 233 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Genel trende göre bu aylarda işsizliğin mevsimsel etkilerle yönünü yukarı çevirdiğini vurgulayan Zeytinoğlu, bunda Kredi Garanti Fonu'nun ekonomiye verdiği katkının ve istihdama yönelik teşviklerin etkili olduğunu gördüklerini bildirdi. Ayhan Zeytinoğlu, geçen yılın eylül ayından bu yana 1 milyon 233 bin kişinin istihdam edildiğini aktararak, “Geçen sene ile kıyasladığımızda 15 Temmuz'un etkilerinin silindiğini görebiliyoruz. Teşviklerin önümüzdeki dönemde de istihdama katkı sağlayacak yönde sürdürülecek olmasını olumlu değerlendiriyoruz ve tüm bu etkilerin 2018’de işsizlik oranına pozitif etki ederek azaltmasını arzu ediyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI’NIN ÖNERİSİ

Eylülde istihdam artışının ağırlıklı olarak hizmetler sektöründen geldiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0.2 puan, sanayi sektörünün payının 0.3 puan azaldığını, hizmetler sektörünün payının 0.4 puan arttığını, inşaat sektörünün payının ise değişim göstermediğini görüyoruz. İşsizlikteki sağlıklı ve sürdürülebilir gerileme için sanayinin istihdam yaratmasını özellikle istiyoruz. İstihdam Şurası’nda Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki dönem için işsizliğin azaltılması kapsamında alınacak tedbirler ve teşviklerden bahsetti. Burada imalat sanayi sektöründe gelecek yılki teşviklerde ilave çalışanlarda tüm sigorta primleri ve vergilerin ödenmesi gibi kolaylıklar geleceğini söyledi. Bunu çok yerinde buluyoruz.”

“BÜTÇE FAZLA VERDİ”

Maliye Bakanlığı'nın kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına da değinen Zeytinoğlu, kasım ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artarak 65,2 milyar lira olarak gerçekleştiğini, bütçe giderlerinin ise yüzde 11,8 yükseldiğini belirterek, giderlerin, gelirlerden daha fazla artmasına rağmen kasım ayında bütçenin 8,5 milyar lira fazla vererek iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

Bugün 12:24 TSİ - Ekonomi

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