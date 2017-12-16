Törende konuşan Başkan Köken, ilçe esnafına yönelik desteklerinin süreceğini, Kandıra’nın gelişimi adına birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Genç isimleri işletme sahibi olmaları dolayısıyla kutlayan Köken, tüm girişimcilere bol kazanç temennisinde bulundu.
Bugün 12:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Ruhsatları Başkan Köken’den aldılar
Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, önceki gün düzenlenen törenle ilçede faaliyetlerine başlayan 23 işletmenin ruhsatlarını teslim etti.
Bugün 12:26 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz