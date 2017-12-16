Emlak vergilerinde iade dönemi başladı

Yeni uygulama gereğince geriye yönelik 5 yıl boyunca tek gayrimenkulü için yanlışlıkla ödeme yapmış olanlar bu ödemeleri artık belediyelerden talep edebilecekler.

5 YILLIK ÖDEMELE TAHSİL EDİLEBİLİR

Uygulama, emekli olduktan sonra farklı bir işyerinde çalışarak gelir elde edenleri ise kapsamıyor. Türkiye’de vatandaşların vergi bilinci bulunmadığını vurgulayan TGM TREND Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun şunları söyledi: “Emeklilerin birçoğu ödememeleri gerekirken emlak vergisi ödüyorlar. Oysa tek ve 200 metrekarenin altında konutu olanlar emlak vergisi ödemezler. Ayrıca yeni uygulama ile geriye yönelik 5 yıl için ödenmiş emlak vergileri belediyelerden talep edilebilir hale getirildi” dedi.

VERGİ ÖDEME KRİTERLERİ

Vergi iade ödemelerinden kimlerin faydalanamayacağını da dile getiren Erilkun, bazı kriterleri taşıyan kişilerin emekli ve tek konut sahibi olsa bile vergi istisnasından yararlanamayacağını şöyle ifade etti: “Emekli olsa bile bir başka işyerinde çalışıp gelir elde etmeye devam edenler, birden fazla konutu bulunanlar vergi ödemeye devam edecek. Ancak bankada birikimi bulunanların gelirleri ya da eşinden dolayı ölüm aylığı alanların durumu vergi istisnasından faydalanmalarına engel teşkil etmez.”