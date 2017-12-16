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Bugün 12:27 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:30 TSİ )

SEDAŞ’ta anlaşma tamam

TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile SEDAŞ ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile neticelendiğini duyurdu.

BÜYÜT

Kurumda çalışan toplam 172 kişiyi ilgilendiren sözleşme sürecinde işverenle yapılan görüşmeler sonucunda sorunların aşıldığını belirten Kabaloğlu, sürece katkı sunan isimlere de teşekkür etti.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Hizmet sektöründeki ağır ve tehlikeli iş kolunda görev yaptıklarını kaydeden Kabaloğlu, “Arkadaşlarımızın çalışırken kafalarının rahat olmaları, işin sağlıklı yapılması bizler ve işveren için önemlidir. Sorunun aşılması konusunda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 12:27 TSİ - Ekonomi

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