SEDAŞ’ta anlaşma tamam

Kurumda çalışan toplam 172 kişiyi ilgilendiren sözleşme sürecinde işverenle yapılan görüşmeler sonucunda sorunların aşıldığını belirten Kabaloğlu, sürece katkı sunan isimlere de teşekkür etti.
DESTEK TEŞEKKÜRÜ
Hizmet sektöründeki ağır ve tehlikeli iş kolunda görev yaptıklarını kaydeden Kabaloğlu, “Arkadaşlarımızın çalışırken kafalarının rahat olmaları, işin sağlıklı yapılması bizler ve işveren için önemlidir. Sorunun aşılması konusunda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz