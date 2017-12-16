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SEDAŞ’ta anlaşma tamam

TES-İŞ Sendikası Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile SEDAŞ ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile neticelendiğini duyurdu.