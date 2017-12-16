Bilnet Okulları kendilerini velilere tanıttı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsünün Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokul eğitim sisteminin ayrıntılarının anlatıldığı ‘’ Eğitim Sistemi Tanıtım Günü’’ 16 Aralık Cumartesi günü Ramada Otel’de gerçekleşti.200’ ü aşkın velinin katılım sağladığı program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından Bilnet Okulları ve Kocaeli Bilnet Kampüsü tanıtım videoları velilere sunuldu.

VELİLERE ANLATILDI

Program Okul Kurucusu Ali Korkmaz’ın ve Okul Müdürü Yasemin Demirkol’ un açılış konuşmasıyla devam etti. Eğitim sistemi tanıtım gününde Bilnet Okulları Eğitim Koordinatörleri ve Bölüm Başkanlarının yaptıkları sunumlarla uygulanan eğitim sistemi, Bilnet Okullarının ayrıcalıkları, 2017-2018 yılında eğitim öğretime başlayan diğer Bilnet Okulların da ki yapılan çalışmalar, kısa sürede elde edilen başarılar ve önümüzdeki yeni eğitim – öğretim yılı hedefleri, videolar ile desteklenerek velilere aktarıldı.

BÖLÜM BAŞKANLARI BİLGİ VERDİ

Eğitim sistemi ile ilgili genel bilgilendirme Bilnet İlköğretim Okulları Koordinatörü Fatma Tuğcu tarafından aktarıldı. Ardından Anaokulları Eğitim sistemini genel bilgilendirme için Bilnet Anaokulları Bölüm Başkanı Nagihan Pişirir, Bilnet Anaokulları İngilizce Bölüm Başkanı Esra Nur Sultan aktarımlarını paylaştı. Yabancı Diller Koordinatörü Tuğba Ece yabancı dil eğitiminde İngilizce ve Almanca derslerinin işleneceği dil eğitiminde ‘’dinleme, konuşma, okuma ve yazma’’ olmak üzere dört temel dil becerisi olduğunu ve Bilnet öğrencilerinin bu dört temel dil becerilerinin en üst düzeye çıkarılarak mezun olacaklarını, ayrıca öğrencilere bu dilde eleştirel, yaratıcı düşünme ve başka kültürleri tanıma imkânı bulduklarından bahsetti. İlkokul Eğitim Sistemi ile ilgili genel bilgilendirme İlkokullar Eğitim Koordinatörü Adem Türedi, Ortaokul Eğitim Sistemi ile ilgili genel bilgilendirme Ortaokullar Eğitim Koordinatörü Seçil Kara, PDR Birimi Koordinatörü Seda Genç birime ait çalışmaları detaylı bir şekilde anlattı. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Sanat ve Spor uygulama dersleri yanında Din Kültürü ve Ahlakı Dersi Uygulama içerikleri görsel ve videolarla paylaşıldı.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

Bilnet Okulları Halkla İlişkiler Koordinatörü Canan Hatunoğlu, Türkçe Bölüm Başkanı Nebihe Çiğdem Gülsever, Matematik Bölüm Başkanı Tolga Doğan, Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Emel Karaismailoğlu, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Çağlayan Karakoç, Teknoloji, Sanat-Spor Dersleri Bölüm Başkanı Nihal Tomar ve İngilizce Program Planlayıcısı Aziza Seçer’ in de eşlik ettiği tanıtım toplantısı soru – cevap bölümü ile sona erdi. Ali Korkmaz yatırımıyla Kocaeli Eğitim camiasına dev bir ismi kazandırıyor. Bilnet’ i Kocaeli’ ye getiren Korkmaz, önümüzdeki dönem dev bir kampüsle yeni okulunu açıyor.

DEV KAMPÜS

Okul, Tepeköy Mahallesi, İnebolu sokak No:2 İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutları, Yahya Kaptan Mahallesine 4 dakika uzaklıkta, İzmit’e çok yakın bir bölgede yapılıyor. 5 bin metrekarelik alana inşa edilmiş ve 12 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. İçerisinde havuzu, spor salonu (4 farklı spor salonu) etkinlik alanlarıyla ve 58 derslikli bir kampüs.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Okulöncesi 6 sınıf, İlkokul 20 sınıf, Ortaokul 18 sınıf, Anadolu ve Fen Lisesine ait 14 sınıf ile toplamda 1368 kontenjanlı okul öğretim faaliyetlerine başlayacak. 3 bilişim sınıfı, 4 müzik dersliği, 3 görsel sanatlar dersliği, 4 spor salonu, 3 kütüphane, 300 kişilik konferans salonu, teknoloji tasarım derslikleri, laboratuvarlar ve hobi bahçesi ile öğrencilere hem sosyal, hem eğitim olarak katkı sağlayacak dev bir kampüs alanı olacak.

Öğretmen seçimleri genel merkezle beraber yapılıyor. Merkez tarafından oluşturulmuş bir komisyon tarafından öğretmenler 4 aşamalı sınav ile değerlendirilerek alınıyor. Sırası ile ön görüşme, eğitim bilimleri ve alan sınavı, rehberlik değerlendirmesi ve kısa bir ders anlatımının sonunda öğretmen alımları gerçekleştiriliyor. Bilnet Okulları kendi iç mekanizmasıyla yıl içerisinde birçok kez kendi müfettişleri tarafından denetleniyor.

ERKEN KAYITLAR BAŞLIYOR

Erken kayıtlar başlıyor. Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak No 22 adresinde (Konak hastanesi sokağında) kayıt ve irtibat büromuzu açtık. 2018-2019 Öğretim yılında okulumuz Eylül ayında açılarak öğrencilerine eğitim ve öğretim vermeye başlayacaktır. Detaylı bilgi ve erken kayıt avantajları için kayıt ofisimizden bilgi alabilirsiniz.