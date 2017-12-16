Bunlar adamı ADLİYELİK de eder TIMARHANELİK DE!

Adliyespor’un golleri ilk yarıda geldi. 9’da Murat Başak ceza sahası içinde topu eli ile kesti Adliyespor penaltı kazandı. Serkan top ile Yusuf’u ayrı yerlere gönderdi ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra eski Derincesporlu futbolcu Oğuzhan kullanılan köşe vuruşu sonrası yaptığı kafa vuruşu ile farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının son anlarında savunma arkasına sarkan Serkan Koparan, Yusuf’un yanından topu 3. kez ağlara gönderdi.

ÖGE’NİN GOLÜ YETMEDİ

Kocaelispor ikinci yarının başında golü buldu. 55’de Kadir Öge sol çaprazdan çektiği şut sonucu ağları gördü. (3-1) Kalan sürede Ali Keten, Gökdeniz ve İshak ile goller kaçtı ve bir türlü aranan goller gelmeyince Adliyespor, İzmit’ten 3 puanı 3 golle kazandı. Kocaelispor galibiyet alamama serisini 12 maça çıkardı ve kahretmeye devam etti.

HALKIN TAKIMI HALKI KANDIRIYOR

Maçın önüne geçen konu protestolardı. Taraftar ilk yarının ortalarında “O Forma Kutsaldır Nasip Olmaz Herkese” derken Numaralı B’deki bazı taraftarlar Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz’u protesto etti. Yavuz’a yönelik “Her şeyi sattın, sırada ne var!” diye bağıran Yeşil Siyahlılar ikinci yarının başında “Formayı Çıkaran Çıplak Oynayın” maçın sonunda da “Halkın Takımı Halkı Kandırıyor” diyerek öfke kustu. Yavuz maçı ikinci yarıda Maraton tribününde izledi.

KADRO

STAT:İzmit İsmetpaşa

HAKEMLER:Raşit Yorgancılar**, Serdar Soydan**, Abdullah Melih Karaduman**

KOCAELİSPOR

35 YUSUF ŞENLİK*

50 ALİ KETEN*

4 MURAT BAŞAK***

5 KEMAL CAN AYDEMİR**

3 KADİR ÖGE*

8 SEFA NARİN*

6 MERT YAVUZ*

(DK. 67 HAMZA MUTLU*)

17 BURAK ÖZBAKIR**

(Dk. 84 ONUR KANDÖKEN?)

10 BURAK SÜLEYMAN*

14 ÖZGÜR SÜREKÇİ?

(Dk. 55 GÖKDENİZ BAYRAKDAR*)

9 İSHAK KURT*

YEDEKLER

1 CAN EMRE YÜCEL

12 MESUT ÖZDEMİR

18 ONUR ÖZTONGA

99 KEREM YILDIRIM

GOLLER: Dk. 21 Serkan, Dk. 28 Oğuzhan, Dk. 45 Serkan, Dk.55 Kadir Öge (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Serkan (Adliye) Sefa, Burak Süleyman (Kocaelispor), Ali Keten (Kocaelispor), Hüseyin Seyhan (Adliye)

ADLİYESPOR

24 ONURCAN PİRİ***

4 METİN İLHAN***

55 OĞUZHAN AZĞAR****

5 HÜSEYİN SEYHAN***

7 MUSTAFA SERKAN KOPARAN***

(Dk. 71 MEHMET KAAN TÜRKMEN*)

8 ALİ AYDEMİR***

(Dk. 86 ÖMER HALİS GÜVEN?)

17 SALİH SARIKAYA**

21 SERKAN ŞİRİN***

46 FERDİ KONAK***

77 DENİZ KESKİN**

11 CELAL HANALP**

YEDEKLER

20 GÖKSAL ÖZKARA

18 MURAT ARSLAN

19 EYÜP ERTÜRK

22 BURAK DEMİREĞEN

42 FARUK YALDIRAN

DAKİKALAR:

9'Murat Başak topa eliyle müdahale etti ve Adliyespor penaltı kazandı. Serkan Şirin penaltıyı kullandı ve topu ağlara gönderdi: Kocaelispor: 0 Adliyespor: 1

18' Burak Süleyman, topu soldan ortaladı, İshak dokundu, kaleci ağlara gitmekte olan topu son anda kornere çeldi. Ataktan sonuç gelmedi...

20'Kocaelispor ilginç bir atak geliştirdi. Soldan Burak Süleyman girdi, yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı, orta hakem ise devam dedi, Burak Süleyman da gelişi güzel vurmayı tercih edince, golden olduk, kaleci rahatça bloke etti.

Hakemler bu kararlarıyla tepki görmeye başladı...

23'Sağdan Celal arkadaşını kaçırdı, yumuşak şutu Yusuf Şenlik karşı karşıya pozisyonda tuttu. Şut da etkili olamadı.

25' Ali Keten rakibini kaçırdı, bir anda Adliyeli futbolcu Yusuf Şenlik'in üzerine bomboş gitmeye baymadı son anda yetişen Murat Soner Başak yüzde yüz golü önledi.

28'Soldan kazanılan kornerde ceza alanı içerisine topa yükselen Oğuzhan kafa golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2

Ali Keten ile taraftarlar arasında tartışma çıktı!

32'Serkan sarı kart gördü...

35'Kadir Öge 20 metreden kaleye sert olmayan bir şut gönderdi, top kalecide kaldı.

37' Soldan Burak Süleyman korneri kullandı, altı pasın sağ köşesinde, arka direk dibinde Burak Özbakır kafayı yere doğru vurunca seken topu kaleci kornere çeldi, sonuç gelmedi.

İlk yarının son dakikalarında Adliyeliler de diğer rakipler gibi yere yatarak vakit geçirmeye başladılar...

45' Devre 2-0 bitecek diye beklenirken Adliyeli Mustafa defansın arkasına sarktı ve Yusuf'un üzerinden üçünce kez topu ağlarımıza gönderdi: 0-3

Hakem ilk yarıyı bitirdi, Adliyeli bir futbolcu tribünlere topu sert biçimde şutlayınca seyirciler tepki gösterdi. Güvenlik güçleri araya girerek ortamı yatıştırdı. Devre 0-3 sona erdi.

İkinci yarı başladı!

49'Sefa Narin ceza alınında solda yere düştü, hakem devam dedi, Sefa itiraz edince sarı kartı gördü...

53' Özgür Sürekçi oyundan çıktı... Gökdeniz girdi...

56' Kocaelispor'daKadir Öge'nin golüyle fark 2'ye indi.

Öge, ceza alanına soldan girerken çok sert vurdu ve topu ağlara yapıştırdı.57' Mert Yavuz uzaktan sert vurdu, top az farkla avuta gitti...

63' Adliye ceza alanı karıştı, elle oynamalar oldu, hakem devam dedi, itirazlar vardı...

68'Hamza Mutlu oyuna girdi.

72'Adliye'de Mustafa çıkıyor Mehmet giriyor

72'Kadir Öge soldan serbest vuruşu kullandı, ceza alanı içerisinde Gökdeniz kafayı vurdu, kaleci bloke etti.

73' Adliye ceza alanı karambolde karıştı, bir türlü topa dokunamadık, gol kaçtı. Ali Keten sarı kart gördü.

75' Taraftar sırtını dönerek yine protesto gösterilerine başladı.

83'Burak Özbakır çıkıyor, Onur Kandöken giriyor.

84'Metin İlhan sarı kart gördü.

85' Ali Aydemir çıkıyor, Ömer Arif giriyor.

90+' Maç bitti.

FORMAYI ÇIKARIN ÇIPLAK OYNAYIN!

Geçen haftaki kötü futbol sonrası Kocaelispor taraftarı takıma sırt dönmüş ve Yeşil Siyahlılar, Adliyespor maçına bir bakıma barışma maçı olarak bakmıştı. Ancak ilk yarı sonunda işler hiç de iyi gitmedi. Kocaelispor soyunma odasına 3-0 geride girdi. Skor 2-0 olduktan sonra Maraton tribünden tepki geldi. İlk yarının sonunda skor 3-0 oldu ve tribünler karıştı. Adliyesporluların tahrik ederek sevinmesi gerilimi iyice arttırdı. Adliyespor futbolcularına ve başkanına büyük tepki vardı. Protokole su ve ayran bardakları atıldı. Emniyet bazı taraftarı göz altına altı. İkinci yarının başlaması ile birlikte Numaralı B tribünleri Formayı Çıkarın Çıplak Oynayın denildi. İlk yarıda da Maraton’dan O Forma Kutsaldır Nasip Olmaz Herkese denilerek kötü futbol protesto edildi.

FATİH YERİNE ALİ KETEN

Geçtiğimiz hafta istifa eden Teknik Adam Fatih Kavlak’ın yerine Adliyespor maçına takımı Yardımcı Antrenör Ercan Ağaçe hazırladı. Ağaçe’nin belirlediği 11’de Kocaelispor’da sarı kart cezası bulunan Fatih’in yerine Ali Keten’in maça 11’de başlaması bekleniyordu, öyle de oldu. Can, Ali, Kadir, Murat, Kemal, Özgür, Mert, Sefa, Özbakır, Burak Süleyman ve İshak şeklinde sahaya çıkıldı. Özgür 54’te çıktı, yerine Gökdeniz girdi. Mesut bu sezon ilk kez 18'de kendine yer buldu.

ATEŞ HATTINDA OLMAK

16 maç sonunda topladığı 15 puan ile ateş hattının sadece 1 puan önünde yer alan ve geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Tepecikspor karşısında sezonun en kötü futbolunu oynayan temsilcimiz sahadan yenilgi ile ayrılmıştı. Yeşil Siyahlılarda futbolcular sahasındaki maçı kazanıp hem kötü gidişe dur demek hem de geçen hafta kendilerine sırtlarını dönen taraftarı ile de barışmak istiyordu. İlk yarı sonunda skor 3-0 oldu ve gerilim oldukça arttı. 55’te skor Kadir’in golü ile 3-1 oldu ve tribünler bir anda saha içine kilitlendi.

11 BİZ, 7 ONLAR!

11 maçtır kazanamayan ve 2011-2012 sezonundan sonra en uzun süre galip gelemediği bir sezon geçiren Kocaelispor ilk yarının son maçına çıktı. Rakip, düşme hattında yer alan ve 7 maçtır kazanamayan Adliyespor’du. İki toplamda 18 maçtır kazanamadı. Bu anlamda dün ilginç bir maç oldu.