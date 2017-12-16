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Sevgilisinin omzuna başını koydu diye dayak yedi!

Kocaeli’de iki üniversite öğrencisinin, biri diğerinin omzuna başını yasladığı için saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kocaeli’deki bir beledeyi otobüsünde biri diğerinin omuzuna başını koyduğu için ikiüniversiteöğrencisinin saldırıya uğradığı iddia edildi. Özgür Kocaeli’den Ahmet Serimer’in haberine göre olay 8 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre otobüste şunlar yaşandı: Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Yağız Berke Birtane başını kız arkadaşı 19 yaşındaki Rozerin Aykul'a koydu. Oturdukları koltuğun iki sıra gerisinde gelen bir kişi, Rozerin Aykul’un başınayumrukatıp “Benim çoluk çocuğum var. Kendinizi düzeltin” dedikten sonra bu kez Yağız Berke Birtane'ye kafa attı, gözlüğünü kırdı. Öğrencilerin bu sırada giysileri de yırtıldı. Saldırganın eşi de kavgaya karışıp Rozerin Aykul'a vurdu.

“OTOBÜSÜ DURDUR, BUNLARI İNDİR”

Bu arada şahsın, otobüs şoförüne seslenip “Aracı durdur. Şunları öldüreceğim” dediği, eşinden bıçak istediği önü sürüldü. Şoför, aracı Yeşilova Muhtarlığı önünde durdurdu, saldırıya uğrayan öğrencileri indirdi, yoluna devam etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Öğrenciler polisi ararken, şikayetçi oldular, 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası öğrenciler, hastaneye gidip darp raporu aldı, ardından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Rozerin Aykul, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını talep ettiklerini söyledi, “Gün boyu ders çalıştık, yorgunduk Arkadaşım, başını omzuma koydu. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradık. Şoförün ve diğer yolcuların, bize saldırıyı film izler gibi izlemesi bizi daha çok üzdü” dedi. Kaynak: Hürriyet

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