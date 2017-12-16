Seymenli öğrenciler, yabancı üniversitelerle buluştu

Özel Seymen Eğitim Kurumları kuruluşunun 35. yıl etkinlikleri kapsamında Kariyer Günleri-2 programında yurtdışı üniversiteleriyle Seymenli öğrencileri buluşturdu. Seymenli öğrenciler dünya vatandaşı olmanın önemiyle ilgili farkındalıklarının arttığı, kariyer hedeflerini şekillendirdikleri dinamik ve bilgi dolu bir gün yaşadı.

STANTLARI GEZDİLER

Etkinlikte 9 ve 12’nci sınıf öğrencileri bireysel danışmanlık alabilmesi amacıyla yurtdışı üniversite tanıtım stantlarını ziyaret etti. Konferans salonunda ülkelerin kendilerini tanıttığı sunumlarla gün sonlandırıldı. Ardından 8 ve 12’nci sınıf velilerine yönelik yurtdışı eğitim imkanları hakkında veli bilgilendirme semineri yapıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Rehber öğretmenler Gülşah Büyüktombak, Esma Çay, Tuğçe Dursun, Eylül Özakyol, Zeynep Aslan tarafından hazırlanan ve konferans salonunda yapılan etkinliğe idareciler, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Lise Müdürü Gülistan Tireli, “Bilgi önemli ancak uygulamayı görmek, karar vermek için çok daha önemlidir. Eğer baştan doğru planlama yapabilirsek mutlu bireyler yetiştirebileceğiz. Bu çalışmamızda baştan beri destek veren Senin Geleceğin Danışmanlık Merkezine, kurucu temsilcimiz Hamiyet Satı’ya ve tüm idarecilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.