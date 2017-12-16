Kocaeli Şanlıder’den unutulmaz ‘Sıra Gecesi’

Körfezim Eğitim Kurumları, Kocaeli Şanlıder’in katkılarıyla tüm personeline unutulmaz bir sıra gecesi keyfi yaşattı. Okul kurucuları Naci Akçay, Ömer Sönmez, Hasan Yıldız, Okul Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin’in ev sahipliği yaptığı geceye Kocaeli Şanlıder Başkanı Cebrail Aydın ve Şanlıurfa yöresinin usta sanatçıları konuk oldu.
NEFİS ÇİĞKÖFTELER HAZIRLANDI
Çiğ köfte ustası Mehmet Turanoğlu’nun hazırladığı nefis çiğköfteler ve Vahit Kurt’un solistliğini yaptığı Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği sıra gecesi ekibinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde oldukça keyifli saatler geçiren Özel Körfezim ailesi, bu güzel organizasyon için yetkililere teşekkürlerini sundu.
HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
Gecenin sonunda okul kurucularına Şanlıurfa şehrinin tanıtımına verdikleri değerli katkıdan dolayı Cebrail Aydın plaket takdim ederken Okul Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin konuklarına hediyelerini takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz