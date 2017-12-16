İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Cuma günü Yuvam Akarca mesire alanında durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.P isimli şahıstan 7.65 mm çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Aksam saatlerinde Turan güneş caddesi üzerinde D.A isimli sahsın üzerinden 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Kanlıbağ mevkiinde yunus ekiplerinden kaçarak kovalamaca sonucu yakalanan A.Ö isimli şahıstan 4 adet uyuşturucu hap elde edilirken, çeşitli araç konvoyları üzerinde yapılan denetimlerde 2 adet kurusıkı tabanca elde geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezine götürüldü.
Bugün 14:02 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Uygulamada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından düzenlenen uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 14:02 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz