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Uygulamada ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından düzenlenen uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Cuma günü Yuvam Akarca mesire alanında durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.P isimli şahıstan 7.65 mm çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Aksam saatlerinde Turan güneş caddesi üzerinde D.A isimli sahsın üzerinden 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Kanlıbağ mevkiinde yunus ekiplerinden kaçarak kovalamaca sonucu yakalanan A.Ö isimli şahıstan 4 adet uyuşturucu hap elde edilirken, çeşitli araç konvoyları üzerinde yapılan denetimlerde 2 adet kurusıkı tabanca elde geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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