İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri tarafından Cuma günü Yuvam Akarca mesire alanında durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.P isimli şahıstan 7.65 mm çapında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi. Aksam saatlerinde Turan güneş caddesi üzerinde D.A isimli sahsın üzerinden 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Kanlıbağ mevkiinde yunus ekiplerinden kaçarak kovalamaca sonucu yakalanan A.Ö isimli şahıstan 4 adet uyuşturucu hap elde edilirken, çeşitli araç konvoyları üzerinde yapılan denetimlerde 2 adet kurusıkı tabanca elde geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise işlemleri yapılmak üzere Polis Merkezine götürüldü.