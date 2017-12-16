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17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan zanlılar yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir eve girip 17 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki hırsız, polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi neticesi yakalandı.

Olay, geçtiğimiz ay Gölcük Preveze Caddesi 63 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde ev sahiplerinin evde olmadığı bir zamanda eve giren hırsızlar, 17 bin TL değerinde 5 bilezik, 6 yüzük, 7 tane de kolye alarak ayrıldı. Zanlılar sokağın başında bulunan 16 plakalı araca binerek uzaklaştı. Eve gelen ev sahipleri ziynet eşyalarının çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın girişindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ayrıca hırsızların kaçtığı araç mobese kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu eve hırsızlık için giren şahsın E.K. isimli kadın ve ona yardım eden 16 plakalı aracın sürücüsünün de E.A. olduğu belirlendi.

EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şahıslar Gölcük’te ziynet eşyaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. 17 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

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