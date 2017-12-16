BAL’da ilk yarının perdesi kapanıyor

11. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Başiskele Doğantepespor’un rakibi Beylerbeyi olacak. Rakibin de şampiyonluk iddiası bulunuyor. Doğantepe en kötü yenilmeden İzmit’e dönmek istiyor.

MAÇLAR 14’TE BAŞLAYACAK

Ligde kalma umutları oldukça azalan Derincespor’un rakibi Nilüfer Erdemli olacak, maç Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Gebzespor deplasmanda, ligde kalma savaşı veren Sapanca Gençlik ile deplasmanda karşılaşacak. BAL 9. Grup’ta Belediye Derince, düşme hattında yer alan Balya Belediye’yi konuk edecek. Tüm maçlar saat 14.00’da başlayacak. 9. Grup’taki diğer temsilcimiz Çayırovaspor ise dün Modafen ile karşılaşacaktı.