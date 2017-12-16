Buyurun Kartepe derbisine!

Kartepe’nin iki takımı Suadiyespor ile Kartepe Belediyespor, Suadiye Sinan Sipahi Stadı’nda karşılaşacak. Sezonun en formda hakemlerinden Fatih Kabakkaya’nın yöneteceği maç saat 13.00’da başlayacak. Suadiye 28 puan ile ikinci, ilk 4 mücadelesi veren Kartepe Belediyespor ise 16 puan ile yedinci sırada yer alıyor. Günün bir diğer önemli maçı Gebze’de oynanacak. Lider Sultan Orhan’ın rakibi Play-Off iddiası süren Sırrpaşa Futbol Kulübü olacak. Metin Oktay Stadı’ndaki maç 15’te başlayacak ve mücadelede Kazım Çifçioğlu düdük çalacak.

İLİMTEPE’NİN RAKİBİ SEKA

Hafta arasında Dilovası’nı 5-3 mağlup eden, İzmit’in en genç ve yetenekli takımları arsında yer alan Kocaeli 1937 Seka’nın rakibi, Suadiye ile hafta arasında 1-1 berabere kalan İlimtepe olacak. Kağıtçı Stadı’nda saat 16.30’da oynanacak olan maçı Ebubekir Yalçın yönetecek. Ligde kalma umutlu çok azalan Başiskele Belediyespor, Kandıra’yı konuk edecek. Uğur Doğan’ın yöneteceği maç Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 17’de başlayacak. Gebze’de Tavşancıl ile Dilovası karşılaşacak. Tavşancıl Salih Gün Stadı’ndaki maç 15’te başlayacak ve mücadelede Özgür Holat düdük çalacak.

14.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Kartepe BLD-Değirmendere: 2-2

İlimtepe FK - Suadiye: 1-1

Dilovası BLD - Kocaeli 1937 Seka: 3-5:

Kandıra GB BLD-Tavşancıl: 0-1

Derince Sırrıpaşa-Başiskele:3-0

Sultan Orhan ( BAY)

GÜNÜN MAÇLARI

13.00: Suadiye - Kartepe Bel - Suadiye Sinan Sipahi - Fatih Kabakkaya

15.00: Sultan Orhan - Sırrpaşa FK - Metin Oktay - Kazım Çifçioğlu.

16.30: Kocaeli 1937 Seka - İlimtepe FK - Ebubekir Yalçın

17.00: Başiskele Bel - Kandıra GB - Uğur Doğan - Arslan Kulaksız

15.00: Tavşancıl - Dilovası Bld – Tavşancıl Salih Gün - Özgür Holat düdük çalacak.