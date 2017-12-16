Bu maç kaçmaz! ÇERKEŞLİ - BAĞDAT

Gebze Çerkeşli Stadı’ndaki maç saat 2’de başlayacak ve maçı Sabit Selvi yönetecek. İki takım arasında 3 puanlık fark var. Bağdatspor kazanırsa şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutacak. Çerkeşli kazanırsa grup bambaşka bir çehreye bürünecek.
DAMLAR’IN HATA LÜKSÜ YOK
Hafta arasında sahasında Yavuzspor’a 2-0 mağlup olan ve şok eden Başiskele Damlar, ligde kalmak isteyen Körfez Esenspor ile Esentepe Stadı’nda karşılaşacak. Mehmet Bahar’ın yöneteceği maç saat 15.15’te başlayacak. İlk 3 mücadelesi veren Alikahya ile düşmeme mücadelesi veren Çenesuyu arasındaki maç Cephanelik Stadı’nda saat 15’te başlayacak.
BAŞARAN’IN RAKİBİ ASARKÖY
Son iki maçını kazanan ve bir anda potada kendine yer bulan Yavuzspor, ligde kalma savaşı veren Gebze Yavuz Selim’i konuk edecek. Derince Suni Çim Stadı’ndaki maç 16.30’da başlayacak. Play-Off mücadelesi veren Başaranspor ile de Gölcük Asarköy zorlu bir maça çıkacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç Cephanelik Stadı’nda oynanacak.
HAFTA TOPLU SONUÇLAR
Bağdatspor-Başaranspor: 4-1
Yavuz Selim-Çerkeşlispor: 2-7
Başiskele Damlar-Yavuzspor: 0-2
Çenesuyu Plajyolu-Körfez Esen: 2-5
Gölcük Asarköy- Alikahyaspor: 1-4
GÜNÜN MAÇLARI
Çerkeşlispor-Bağdatspor
Alikahyaspor-Çenesuyu Plajyolu
Körfez Esen-Başiskele Damlar
Yavuzspor-Gebze Yavuz Selim
Başaranspor-Gölcük Asarköy
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz