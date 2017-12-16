Bu maç kaçmaz! ÇERKEŞLİ - BAĞDAT

Gebze Çerkeşli Stadı’ndaki maç saat 2’de başlayacak ve maçı Sabit Selvi yönetecek. İki takım arasında 3 puanlık fark var. Bağdatspor kazanırsa şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutacak. Çerkeşli kazanırsa grup bambaşka bir çehreye bürünecek.

DAMLAR’IN HATA LÜKSÜ YOK

Hafta arasında sahasında Yavuzspor’a 2-0 mağlup olan ve şok eden Başiskele Damlar, ligde kalmak isteyen Körfez Esenspor ile Esentepe Stadı’nda karşılaşacak. Mehmet Bahar’ın yöneteceği maç saat 15.15’te başlayacak. İlk 3 mücadelesi veren Alikahya ile düşmeme mücadelesi veren Çenesuyu arasındaki maç Cephanelik Stadı’nda saat 15’te başlayacak.

BAŞARAN’IN RAKİBİ ASARKÖY

Son iki maçını kazanan ve bir anda potada kendine yer bulan Yavuzspor, ligde kalma savaşı veren Gebze Yavuz Selim’i konuk edecek. Derince Suni Çim Stadı’ndaki maç 16.30’da başlayacak. Play-Off mücadelesi veren Başaranspor ile de Gölcük Asarköy zorlu bir maça çıkacak. Cephanelik Stadı’ndaki maç Cephanelik Stadı’nda oynanacak.

HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor-Başaranspor: 4-1

Yavuz Selim-Çerkeşlispor: 2-7

Başiskele Damlar-Yavuzspor: 0-2

Çenesuyu Plajyolu-Körfez Esen: 2-5

Gölcük Asarköy- Alikahyaspor: 1-4

GÜNÜN MAÇLARI

Çerkeşlispor-Bağdatspor

Alikahyaspor-Çenesuyu Plajyolu

Körfez Esen-Başiskele Damlar

Yavuzspor-Gebze Yavuz Selim

Başaranspor-Gölcük Asarköy