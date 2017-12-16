Bağçeşme, lider Tayfun’u ağırlıyor

Bağçeşme Stadı’ndaki maç 13.00’da başlayacak ve mücadeleyi Yunus Emre Kurt yönetecek. Liderin ensesinde yer alan ve 2 puan geride takibini sürdüren Hisareynspor, düşmeme mücadelesi veren Gölcük Şirinköy’e konuk olacak. Değirmendere Stadı’ndaki maç 17’de başlayacak.

KAĞITÇI’DA ÇOK ZOR MAÇ

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kadıköyspor ile Çayırova Serhat 6 puanlık maça çıkacak. Kağıtçı Stadı’nda maçı Enes Kanpara yönetecek. Uzuntarla ile Bahçecik arasındaki maçın da skoru merak ediliyor. İlk 3 mücadelesi veren iki takımın maçı Derbent Stadı’nda başlayacak ve mücadelede Çağlar Yıldızdal düdük çalacak.

12.HAFTA TOPLU SONUÇLAR

MAP Şener-Gölcük Şirinköy: 2-2

Gebze Tayfunspor-Uzuntarla: 1-1

Çayırova Serhat-Bağçeşme: 2-1

Hisareynspor-Kadıköyspor

Bahçecikspor-Çamlıtepespor

GÜNÜN MAÇLARI

Bağçeşmespor-Gebze Tayfun

Uzuntarla - Bahçecikspor

Çamlıtepespor-MAP Şener

Kadıköyspor-Çayırova Serhat

Gölcük Şirinköy-Hisareyn