Bağçeşme, lider Tayfun’u ağırlıyor

Bağçeşme Stadı’ndaki maç 13.00’da başlayacak ve mücadeleyi Yunus Emre Kurt yönetecek. Liderin ensesinde yer alan ve 2 puan geride takibini sürdüren Hisareynspor, düşmeme mücadelesi veren Gölcük Şirinköy’e konuk olacak. Değirmendere Stadı’ndaki maç 17’de başlayacak.
KAĞITÇI’DA ÇOK ZOR MAÇ
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kadıköyspor ile Çayırova Serhat 6 puanlık maça çıkacak. Kağıtçı Stadı’nda maçı Enes Kanpara yönetecek. Uzuntarla ile Bahçecik arasındaki maçın da skoru merak ediliyor. İlk 3 mücadelesi veren iki takımın maçı Derbent Stadı’nda başlayacak ve mücadelede Çağlar Yıldızdal düdük çalacak.
12.HAFTA TOPLU SONUÇLAR
MAP Şener-Gölcük Şirinköy: 2-2
Gebze Tayfunspor-Uzuntarla: 1-1
Çayırova Serhat-Bağçeşme: 2-1
Hisareynspor-Kadıköyspor
Bahçecikspor-Çamlıtepespor
GÜNÜN MAÇLARI
Bağçeşmespor-Gebze Tayfun
Uzuntarla - Bahçecikspor
Çamlıtepespor-MAP Şener
Kadıköyspor-Çayırova Serhat
Gölcük Şirinköy-Hisareyn
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz