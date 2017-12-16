Lige tutunmak isteyen temsilcimiz maça ‘mutlak 3 puan’ parolasıyla çıkacak. Tempolu bir haftayı geride bırakan TFF 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ilk devrenin son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u ağırlayacak. Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Bursa bölgesinden B klasman hakem Cihan Aydın yönetecek. 17 maçlık ilk periyodu moralli bitirmek ve devre arası kampına iyi başlamak isteyen Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz, ‘mutlak 3 puan’ parolasıyla sahada olacak. 13 puanla 15.sırada bulunan Bodrumspor’u evine eli boş yollamak isteyen Birlikspor’da Berat Aydın, Emirhan Subaş ve Onur Behiç Özalgan sarı kart sınırında bulunuyor.
Bugün 14:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:34 TSİ )
Birlik ‘Bodrum’u kilitle!
2.Lig’deki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, yarın evinde Bodrumspor’u ağırlayacak.
Bugün 14:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz