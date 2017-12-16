Birlik ‘Bodrum’u kilitle!

Lige tutunmak isteyen temsilcimiz maça ‘mutlak 3 puan’ parolasıyla çıkacak. Tempolu bir haftayı geride bırakan TFF 2.Lig Kırmızı Grup’taki temsilcimiz Kocaeli Birlikspor ilk devrenin son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u ağırlayacak. Körfez Alparslan Türkeş Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan karşılaşmayı Bursa bölgesinden B klasman hakem Cihan Aydın yönetecek. 17 maçlık ilk periyodu moralli bitirmek ve devre arası kampına iyi başlamak isteyen Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz, ‘mutlak 3 puan’ parolasıyla sahada olacak. 13 puanla 15.sırada bulunan Bodrumspor’u evine eli boş yollamak isteyen Birlikspor’da Berat Aydın, Emirhan Subaş ve Onur Behiç Özalgan sarı kart sınırında bulunuyor.