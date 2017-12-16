Gölcük, Erzincan’da!

Kentimizde liglere katıldığından beri amatöre hiç düşmeyen tek takım unvanını koruyan Gölcükspor, 2 haftadır kazanamıyor.

ERZİNCAN MASRAFLARI OZAN NAZIM’DAN…

Bu arada bugün 13.30’da başlayacak zorlu maçın deplasman maçının masraflarını Değirmendere’de müteahhitlik yapan iş adamı Ozan Nazım karşılayacak. Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, kulübe verdiği katkıdan ötürü Ozan Nazım’a teşekkür etti ve üzerinde adının yazıldığı Gölcükspor forması hediye etti.