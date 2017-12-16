Gölcük, Erzincan’da!

Kentimizde liglere katıldığından beri amatöre hiç düşmeyen tek takım unvanını koruyan Gölcükspor, 2 haftadır kazanamıyor.
ERZİNCAN MASRAFLARI OZAN NAZIM’DAN…
Bu arada bugün 13.30’da başlayacak zorlu maçın deplasman maçının masraflarını Değirmendere’de müteahhitlik yapan iş adamı Ozan Nazım karşılayacak. Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, kulübe verdiği katkıdan ötürü Ozan Nazım’a teşekkür etti ve üzerinde adının yazıldığı Gölcükspor forması hediye etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz