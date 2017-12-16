Hakemlerden yana dertli bir sezon geçiren temsilcimizin bugünkü maçına da, Merkez Hakem Kurulu, Zonguldak bölgesi hakemi Hakan Ergin’i atadı. 2017-2018 sezonu öncesi bölgesel hakemlikten C klasman hakemliğine terfi eden Ergin bu sezon 3.Lig’de 5 maç yönetti. Ergin’in yardımcılıkların Hüseyin Otyakmaz ve Muhammet Sait Emre Alagöz yapacak. Maç 13.30’da başlayacak ve darıca da diğer takımlar gibi tatile girecek.
Bugün 14:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:40 TSİ )
Darıca, Muğla’da!
Lider-savar 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., geçen hafta da Yeni Ordu’yu liderlikten tetikten sonra, bugün Muğla’da kesik bir kadroyla sahaya çıkıyor.
Bugün 14:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz