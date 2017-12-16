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Bugün 14:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:40 TSİ )

Darıca, Muğla’da!

Lider-savar 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca G.B., geçen hafta da Yeni Ordu’yu liderlikten tetikten sonra, bugün Muğla’da kesik bir kadroyla sahaya çıkıyor.

Hakemlerden yana dertli bir sezon geçiren temsilcimizin bugünkü maçına da, Merkez Hakem Kurulu, Zonguldak bölgesi hakemi Hakan Ergin’i atadı. 2017-2018 sezonu öncesi bölgesel hakemlikten C klasman hakemliğine terfi eden Ergin bu sezon 3.Lig’de 5 maç yönetti. Ergin’in yardımcılıkların Hüseyin Otyakmaz ve Muhammet Sait Emre Alagöz yapacak. Maç 13.30’da başlayacak ve darıca da diğer takımlar gibi tatile girecek.

Bugün 14:38 TSİ - Spor

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