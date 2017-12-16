Darıca, Muğla’da!

Hakemlerden yana dertli bir sezon geçiren temsilcimizin bugünkü maçına da, Merkez Hakem Kurulu, Zonguldak bölgesi hakemi Hakan Ergin’i atadı. 2017-2018 sezonu öncesi bölgesel hakemlikten C klasman hakemliğine terfi eden Ergin bu sezon 3.Lig’de 5 maç yönetti. Ergin’in yardımcılıkların Hüseyin Otyakmaz ve Muhammet Sait Emre Alagöz yapacak. Maç 13.30’da başlayacak ve darıca da diğer takımlar gibi tatile girecek.