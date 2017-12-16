Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nu Kocaeli üzerinden eleştirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören mevkiinde yaptırılan Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Özhaseki, “Zamanın Kocaeli’nde bir belediye başkanı bir baraj yaptı. Küçücük bir baraj ve 3 buçuk milyar dolar devleti borçlandırdı. Şimdi ana muhalefetin lideri arada bağırıyor ya. ‘Bizim belediye başkanlarımızın boğazından haram lokma geçerse atarım, tutarım’ diyor ya. Külahıma anlatsın. Etrafındakilere baksın, çoğunu hemen kovması lazım. Eğer sözünü eriyse etrafındakilerin hepsini kovması lazım. Orada 3 buçuk milyar dolar Yuvacık Barajı’na harcıyor, hala şimdiki belediye başkanımız onun borcunu ödüyor” ifadelerini kullandı.