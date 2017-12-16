Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Fabrikası tarafından Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören mevkiinde yaptırılan Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nin açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Özhaseki, “Zamanın Kocaeli’nde bir belediye başkanı bir baraj yaptı. Küçücük bir baraj ve 3 buçuk milyar dolar devleti borçlandırdı. Şimdi ana muhalefetin lideri arada bağırıyor ya. ‘Bizim belediye başkanlarımızın boğazından haram lokma geçerse atarım, tutarım’ diyor ya. Külahıma anlatsın. Etrafındakilere baksın, çoğunu hemen kovması lazım. Eğer sözünü eriyse etrafındakilerin hepsini kovması lazım. Orada 3 buçuk milyar dolar Yuvacık Barajı’na harcıyor, hala şimdiki belediye başkanımız onun borcunu ödüyor” ifadelerini kullandı.
Bugün 14:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nu Kocaeli üzerinden eleştirdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Bir belediye başkanının ağzından eğer bir lokma haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam arkadaşlar, yaşatmam’ ifadesine ilişkin olarak, “Külahıma anlatsın. Etrafındakilere baksın, çoğunu hemen kovması lazım” dedi.
Bugün 14:46 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Kadri - sizin parti belediye başkanlarının çoğu hırsız,aynaya bakan kendini görür.
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