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Vali Aksoy, halkın arasında!

Göreve başladığı günden bu yana kent genelinde farklı bir vali profili çizen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sık sık gerçekleştirdiği vatandaşla buluşmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Cuma namazı için Hayırsevenler Camii’ne giden Aksoy, namaz çıkışında cami cemaati ve vatandaşlarla bir araya geldi ve uzun süre kendileriyle sohbet etti.

ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

İkram edilen çay eşliğinde vatandaşların hatırını soran Aksoy, kendisine gösterilen yakın alakaya da aynı şekilde karşılık verdi. Vali Aksoy, cemaatle tek tek tokalaşarak sohbet etti. Halkın kendisine her zaman ulaşabileceğini belirten Aksoy, vatandaşların iyi niyet temennileri ile camiden ayrıldı.

Bugün 14:50 TSİ - Gündem

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