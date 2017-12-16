Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il binasının resmi açılışı 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. İl binasının açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
Dün 17:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 17:46 TSİ )
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor.
Dün 17:42 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz