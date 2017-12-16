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Dün 17:42 TSİ- Siyaset ( G : Dün 17:46 TSİ )

Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli il binasının resmi açılışı 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. İl binasının açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

Dün 17:42 TSİ - Siyaset

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