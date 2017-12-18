Yapı Kredi ve Ford’dan devrim gibi yenilik

Dünyada Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre edilen ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil oldu. Bu sayede Ford müşterileri, ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmadan sürüş esnasında güvenli bir şekilde Yapı Kredi Mobil’e erişebiliyor.
TÜRKÇE SESLİ KOMUT
Ford SYNC 3 Applink ile entegre edilen Yapı Kredi Mobil uygulaması, Ford araçları içerisinde sürücülere piyasa bilgilerini ve döviz kurlarını anlık olarak Türkçe sesli komutlar ile bildiriyor. Ford müşterileri, ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’ne sürüş esnasında numara çevirmeden yine Türkçe sesli komutlar ile bağlanabiliyor.
UYUMLU ENTEGRASYON
Ford model araçlarında orijinal navigasyon sistemi bulunan sürücüler, Yapı Kredi Mobil üzerinden, Türkçe sesli komutlarla bankanın en yakın ATM’sine veya şubesine yol tarifi alabiliyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olan entegrasyonun, önümüzdeki dönemde Android platformuna da taşınması planlanıyor.
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Yorumlar
(1 )
Fç - IOS'ta Siri'nin zaten böyle bir özelliği var. Bu haber ve yenilik devrim filan değil
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