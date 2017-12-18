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Dün 15:17 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 15:18 TSİ )

Yapı Kredi ve Ford’dan devrim gibi yenilik

Yapı Kredi ve Ford, sürücülerin hayatlarını kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir yeniliğe imza attı.

Dünyada Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre edilen ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil oldu. Bu sayede Ford müşterileri, ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmadan sürüş esnasında güvenli bir şekilde Yapı Kredi Mobil’e erişebiliyor.

TÜRKÇE SESLİ KOMUT

Ford SYNC 3 Applink ile entegre edilen Yapı Kredi Mobil uygulaması, Ford araçları içerisinde sürücülere piyasa bilgilerini ve döviz kurlarını anlık olarak Türkçe sesli komutlar ile bildiriyor. Ford müşterileri, ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’ne sürüş esnasında numara çevirmeden yine Türkçe sesli komutlar ile bağlanabiliyor.

UYUMLU ENTEGRASYON

Ford model araçlarında orijinal navigasyon sistemi bulunan sürücüler, Yapı Kredi Mobil üzerinden, Türkçe sesli komutlarla bankanın en yakın ATM’sine veya şubesine yol tarifi alabiliyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olan entegrasyonun, önümüzdeki dönemde Android platformuna da taşınması planlanıyor.

Dün 15:17 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(1)
01

- IOS'ta Siri'nin zaten böyle bir özelliği var. Bu haber ve yenilik devrim filan değil

Yanıtla . 0Beğen 19 Aralık 15:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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