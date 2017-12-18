Albaraka Türk’e ödül

Albaraka bu ödülü “En iyi Müşteri Odaklı Kültürel Dönüşüm ve Çalışan Katılımlı İnovasyon” kategorisinde aldı. Dünyanın en büyük bankalarıyla finale kalan Albaraka Türk, “En iyi Müşteri Odaklı Kültürel Dönüşüm ve Çalışan Katılımlı İnovasyon” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

5 BANKA FİNALE KALMIŞTI

UK Finance, Londra Bankacılık ve Finans Enstitüsü’nün ortaklığında, 20 yıldır düzenlenen Financial Innovation Awards, finans piyasalarında dünyanın en prestijli ödül programları arasında gösteriliyor. Kazananların Londra’da düzenlenen törende ödüllerini aldığı yarışmada Türkiye’den beş banka finale kalanlar arasında yer alıyordu.