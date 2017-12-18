Kartepe Belediyesi bebek seti alacak

Kerim Kandaz başkanlığındaki komisyon tarafından yapılan ihaleye dört firma katılarak teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 121 bin 293 lira olan ihaleyi kazanan firma yapılacak değerlendirmelerin ardından kamuoyuna duyurulacak.

FİRMA VE TEKLİFLER

Ertanlar Oto Tekstil 84.500 TL

Marka İç ve Dış Ticaret 106.800 TL

Feram Turizm 129.300 TL

Yılmaz Toptan Ticaret 130.000 TL