Kartepe Belediyesi bebek seti alacak

Kerim Kandaz başkanlığındaki komisyon tarafından yapılan ihaleye dört firma katılarak teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 121 bin 293 lira olan ihaleyi kazanan firma yapılacak değerlendirmelerin ardından kamuoyuna duyurulacak.
FİRMA VE TEKLİFLER
Ertanlar Oto Tekstil 84.500 TL
Marka İç ve Dış Ticaret 106.800 TL
Feram Turizm 129.300 TL
Yılmaz Toptan Ticaret 130.000 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz