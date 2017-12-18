Ford Otosan, Çin’de başarı hikayesi yazdı

Ford Otosan’ın Türkiye’den Çin’e yaptığı teknoloji ve mühendislik ihracatı sonrasında Çin pazarı için Türk mühendislerinin emeğiyle geliştirilen ve yollara çıkan Ecotorq motorlu JMC Weilong kamyonlar, Çin’de Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması'nın (IToY) Çin ayağı olan ‘Çin’de Yılın Kamyonu Yarışması’nda (CToY) ‘Yılın Kamyonu’ ödülüne layık görüldü.

55 YILI AŞKIN TECRÜBE

55 yılı aşkın tecrübesi ile Türk tasarımı ve mühendisliği ile kamyon ve motor üretimi gerçekleştiren Ford Otosan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu Ecotorq motorlu kamyonlar, Jiangling Motors Corporation (JMC) markası altında seri üretime geçmesinin ardından kısa bir süre sonra Çin’de “Yılın Kamyonu” ödülünü kazandı.

26 KATEGORİYİ KAPSAYANDEĞERLENDİRME

Uluslararası Yılın Kamyonu Yarışması (IToY) jüri üyeleri, Çin ticari araç medyası temsilcileri ve müşteri temsilcilerinden oluşan Çin Yılın Kamyonu (CToY) jürisi, Çin’de yılın kamyonunu seçmek amacıyla zorlu bir değerlendirme süreci gerçekleştirdi. Farklı kategorilerdeki yol testleri ve diğer statik testlerin ardından JMC Weilong, aerodinamikleri ve iç tasarımı, ergonomisi, sürüş konforu, fiyat, güvenlik ve motor performansı gibi toplam 26 kategoriyi kapsayan bir değerlendirmeden geçti. Sonuç olarak JMC Weilong, Çin’de Yılın Kamyon Ödülü’nü almaya hak kazandı.

“TÜM TÜRKİYE İÇİNGURUR VERİCİ”

Türk mühendislerinin emeğiyle Çin’de üretilen kamyonun bu başarısının sadece Ford Otosan değil, tüm Türkiye için bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Şasisinden, kabinine tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz Ecotorq motorlu kamyonların dünyanın en büyük kamyon pazarı Çin’de seri üretimin hemen akabinde böylesi önemli bir ödülü kazanması bizler için övünç kaynağı. Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“TÜRK MÜHENDİSLERİNDESTEKLERİYLE”

Çin’de a’dan z’ye Türk mühendislerin destekleri ile üretilen JMC Weilong kamyonun bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, “Bu proje, teknoloji ve mühendislikte geldiğimiz yüksek seviyeyi gösteriyor. 2013’te başladığımız bu projede adeta bir başarı hikayesi yazıldı. Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı rolünü üstlenen Ecotorq motorlu kamyonların geliştirme ve üretim sürecinde görev alan arkadaşlarımıza tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ford Otosan olarak, mühendislik ve teknoloji alanında ülkemiz ekonomisine değer katmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK KAMYONPAZARINA SAHİP

Ford Otosan ürün geliştirme ekiplerinin mühendislik desteği verdiği JMC Weilong modeli, Çin pazarı için yeniden yapılandırıldı. Özelliklerinin pazar ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, satış ve satış sonrası ekiplerinin hazırlanması içinse yaklaşık 2,5 yıldır Çin’de yerleşik olarak çalışan Türk ekibi büyük bir özveri ile çalışmaya devam ediyor. Ford Otosan, dünyanın en büyük kamyon pazarına sahip Çin’de ağır vasıta pazarına ilk kez dahil olan Çinli JMC firmasına, Türkiye ve global pazarlarda edindiği satış, satış sonrası ve pazarlama konularındaki bilgi ve becerileri Türk mühendisler aracılığı ile aktarmaya devam ediyor.