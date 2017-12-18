Bilgi Küpü minikleri Yerli Malı’nı kutladı

Bilgi Küpü Anaokulu’nun Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlediği geleneksel kutlama bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. İlk önce konferans salonunda anaokulu öğretmenleri çocuklara tutumlu olmayı, yerli malı kullanmayı örneklerle anlatarak konuyu daha iyi anlamalarını sağladı. Çocuklar, daha sonra şiirler okuyup şarkılar söyledi.

YEMEK YEDİLER

Programın ilerleyen saatlerinde yemekhanede bir araya gelen minikler, evlerinden getirdikleri kuruyemiş, meyve, pasta ve hamur işi gibi yiyecekleri birbirleriyle paylaşarak yedi.