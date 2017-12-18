Kültür2000 Koleji’ne ‘Üstün Başarı Ödülü’

Kültür2000 Koleji MUN Kulübü öğrencileri, Türkiye çapında liselerin yanı sıra prestijli üniversitelerin de yer aldığı ve bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Y-MUN’17 konferansında ‘Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. 14 komite arasından Asya işbirliği komitesinde Türkiye delegesini temsilen bu ödüle layık görülen Kültür2000 Koleji öğrencileri, MUN etkinliğinde diplomasiyi, uluslararası ilişkileri ve Birleşmiş Milletlerin işleyişini deneyimleme olanağına sahip oldular.

BİLGİ DÜZEYİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Öğrencilerin, delege olarak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyon olan MUN; genelde konferans, panel, çalıştay veya forum usulüyle yürütülen toplantıları içeriyor. Birleşmiş Milletler'in kendisi tarafından da tanınan ve desteklenen bu konferanslar sayesinde katılımcılar daha önce akıllarına gelmeyen konular üzerinde araştırma olanağı bulup bilgi düzeylerini ve dünyaya bakışlarını geliştiriyorlar.