Gölcük Değirmendere sahilinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.Sahil bandındaki bir köpek denize düşerken, başka bir köpek de arkasından atladı. Köpek, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasına yardımcı oldu. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, koşup gelen çevredekiler tarafındansudan çıkarıldı.
Dün 15:43 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 17:43 TSİ )
Denize düşen köpeği yine bir köpek kurtardı
Gölcük'te, bir köpek denize düşerken arkasından başka bir köpek denize atlayarak, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasını sağladı. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
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Dün 15:43 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz