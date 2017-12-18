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Dün 15:43 TSİ- Gündem ( G : Dün 17:43 TSİ )

Denize düşen köpeği yine bir köpek kurtardı

Gölcük'te, bir köpek denize düşerken arkasından başka bir köpek denize atlayarak, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasını sağladı. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Gölcük Değirmendere sahilinde yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü.Sahil bandındaki bir köpek denize düşerken, başka bir köpek de arkasından atladı. Köpek, denize düşen köpeğin kıyıya yanaşmasına yardımcı oldu. Sahil bandına yanaşan 2 köpek, koşup gelen çevredekiler tarafındansudan çıkarıldı.

Dün 15:43 TSİ - Gündem

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