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Dün 15:56 TSİ- Eğitim ( G : Dün 15:58 TSİ )

GTÜ öğrencisine TÜBİTAK desteği

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ahmet Alperen Bulut’ un “Otonom İnsansız Hava Aracı Projesi” TÜBİTAK 2209-B programı tarafından desteklenecek.

Kullanım alanlarına göre farklı biçim ve donanımlarda üretilebilen insansız hava araçları (İHA) ülkemizde ve dünyada askeri, çevre-arazi ölçüm ve gözlemede, tehlikeli bölge ve koşullarda insan hayatını riske atmadan kullanılan araçlar olarak yaygınlaşıyor. Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) de farklı yönleri ile İHA projeleri çalışılan en önemli konulardan biri olarak dikkat çekiyor.

TÜBİTAK DESTEKLEYECEK

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ahmet Alperen Bulut bitirme projesi olarak çalıştığı “Otonom İnsansız Hava Aracı Projesi” ile yapılan değerlendirmeler sonucu TÜBİTAK 2209-B programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Alp Arslan Bayrakçı danışmanlığında hazırlanan proje tamamlandığında askeri kullanımda; suç unsurlarının otonom olarak tespit etme ve gerekirse onların imha edilmesi, bir kontrol gerekmeden insan tespiti ve takibi gerçekleşecek.

İNSAN GÜCÜNDEN TASARRUF

Sivil kullanımda; belli arazide hayvanların hareketleri, yabani hayvanların türleri belirlenip, belirtilen türdeki hayvanların takibi yapılabilecek. İHA, film çekimlerinde insan yönlendirmesine gerek kalmadan oyuncuları otonom olarak takip edip, kamerası sayesinde görüntüleri canlı olarak aktarabilecek. İHA’lar, proje tamamlandığında insan gözetimi olmadan görevlerini yerine getirerek, insan gücünden tasarruf edilecek, İHA’larla tehlikeli bölge ve koşullarda insan hayatını riske atmadan çalışılma sağlanacak.

Dün 15:56 TSİ - Eğitim

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