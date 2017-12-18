Fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Vali Aksoy, hepsinin birbirinden değerli ve güzel kareler olduğunu belirtti. 6 fotoğraf için oy kullanan Aksoy, tercihini ‘haber’ kategorisinde Elif Öztürk'ün “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü” ve Wisam Hashlamoun'un “Direnişin sembolü 14 yaşındaki çocuk”, ‘yaşam’ kategorisinde Zekeriya Karadavut'un “Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü” ve Fikret Delal’in “Rize'de teleferikle ulaşım”, ‘spor’ kategorisinde Tahir Turan Eroğlu'nun “Avrupa Karate Şampiyonası” ve Abdullah Coşkun’un “Türkiye sevinci” başlıklı fotoğraflardah yana kullandı.
Dün 15:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 15:59 TSİ )
Vali Aksoy, en güzel fotoğrafları seçti
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.
Dün 15:58 TSİ - Gündem
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