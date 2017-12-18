Vali Aksoy, en güzel fotoğrafları seçti

Fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Vali Aksoy, hepsinin birbirinden değerli ve güzel kareler olduğunu belirtti. 6 fotoğraf için oy kullanan Aksoy, tercihini ‘haber’ kategorisinde Elif Öztürk'ün “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü” ve Wisam Hashlamoun'un “Direnişin sembolü 14 yaşındaki çocuk”, ‘yaşam’ kategorisinde Zekeriya Karadavut'un “Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü” ve Fikret Delal’in “Rize'de teleferikle ulaşım”, ‘spor’ kategorisinde Tahir Turan Eroğlu'nun “Avrupa Karate Şampiyonası” ve Abdullah Coşkun’un “Türkiye sevinci” başlıklı fotoğraflardah yana kullandı.