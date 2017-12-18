Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan bir hastaya A RH pozitif (+) kan gerekmektedir. Kan verebilecek durumda olanlar 0534 223 9983numaralı hattam Elmas Bayın'a ulaşabilirler.
Dün 16:11 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Dün 17:20 TSİ )
Acil A RH Pozitif kana ihtiyaç var!
Acil A RH Pozitif kana ihtiyaç var!
Dün 16:11 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz