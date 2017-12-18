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Halıdereliler, ‘Devlet’i yanında görmek istiyor

Halıdere’de işletilen taşocağı hakkında verilen faaliyeti durdurma kararına rağmen çalışmalar devam ediyor. Bölge halkı ise çevreye, doğaya verdiği zarar nedeniyle alınan kararı uygulanmasını ve ‘Devlet’i milletinin yanında görmek istiyor.

Gölcük Halıdere Çakal Boğazı mevkiinde bulunan ve yaşanan tartışmalara rağmen uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren AS Elmaslar şirketine ait taşocağı hakkında faaliyetinin durdurulması kararı verilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşletme Genel Müdürlüğü teknik ekiplerinin incelemesi sonucunda ocağın çevreye zarar verdiği, bölgedeki 10 dönümlük alanda bulunan kestane ağaçların kesilmesi nedeniyle heyelan riski oluşturduğu belirtilmişti.

BELDE HALKI TEDİRGİN

Fakat bakanlık nezdinde alınan bu karara rağmen işletmenin sahibi AS Elmaslar firması yöneticileri geri adım atmadı ve faaliyetlerinin durdurulma işlemi yapılması gerekirken, taşocağındaki çalışmaların devam etmesi dikkat çekiyor. Üstelik firmanın üretim kapasitesini 24 saate çıkardığı da iddialar arasında. Çalışmaların sürmesi sırasında bölgedeki ağaçların kesilmesi nedeniyle oluşan heyelan riski ise Halıdere halkını korkutan bir başka konu.

“KARARINIZI TAKİP EDİN”

Öte yandan faaliyetlerin durdurulması kararına rağmen taşocağında devam eden çalışmalar dolayısıyla bölgedeki derede yaşanan kirlilik oranı ise oldukça artmış durumda. Yaşanan bu kadar sorun bölge halkının da tepkisini çekiyor. Bakanlık nezdinde alınan durdurma kararının kamu yöneticileri tarafından uygulanıp takip edilmesini isteyen Halıdereliler, yaptıkları açıklamalarla yaşadıkları sorunu kamuoyunun duymasını amaçlıyor.

VATANDAŞLAR RAHATLAR

Bölgede yaşayan Mehmet Tuğrul isimli vatandaş, “Benim burada arazim ve meyve ağaçlarım var. Taşocağından yükselen tozlar nedeniyle ağaçlarımın neredeyse hepsi kurudu. Her yere şikayet ettik, yürütmeyi durdurma kararı verildi, ama buna rağmen firma kararı takmıyor. Ocakta çalışmalarına devam ediyor. Ben her gün buradayım. Şu anda bile çalışmaya devam ediyorlar. Denizlerimiz kirleniyor, çamur oluyor, yollar kapanıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.

“BÖLGEDE HEYELAN RİSKİ VAR”

Halıdere Tarım Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mensur Keskin de, “Bu taşocağı faaliyetlerinden dolayı dağın altını, ormanı oyarak büyük bir çatlak meydana gelmesine sebep oldular. 2 ay öncesine kadar bin metre uzunluğunda 500 metre yukarıdan 6-7 metreye kadar çökmeler oluştu. Çevre İl Müdürlüğü’nden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve maden işlerinden görevliler gelip inceleme yaptılar. Sonuç olarak bölgede heyelan riski olduğunu ve burada durmamızın bile sakıncalı olduğunu söylediler” dedi.

“KARAR YERİNE GETİRİLSİN”

Gelen raporlarda heyelan riskinin altının çizildiğini belirten Keskin şöyle konuştu: “Bu nedenle çalışmaların tamamen durdurulması gerektiğine vurgu yapıldı. 3 yerden gelen resmi evraklar elimizde. Mademki durdurulma kararı var, bu karar yerine getirilsin. Polisi, valiliği, kaymakamlığı arayıp çalışmanın devam ettiğini söylüyoruz, ama onlar faaliyetin olmadığını söylüyor. Kanunlar da herkese eşitse, burası muz cumhuriyeti değil de Türkiye Cumhuriyeti ise verilen kararın kağıt üzerinde kalmamasını ve gerçekten uygulanmasını istiyoruz.”

“ÖZEL ARAZİLERE GİRİYORLAR”

Taşocağının bu hali ile faaliyetlerine devam etmesinin Halıdere’nin geleceğini karartmak anlamına geldiğini dile getiren Keskin, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Beldenin geleceğini köreltiyorlar. Jeolojik yapıyı bozup, ormanları katlediyorlar. Buralar gür kestanelik alanlarıdır. Akarsularımız, su kaynaklarımız var. Her gece çamur salarak dereleri, denizi kirletiyorlar. Ayrıca kendi alanlarının dışına çıkarak özel bölgelere de giriyorlar. Birkaç komşumuzun arazisinin bir bölümü ya da tamamı yok oldu. Daha sonra taşocağı firması ile zorunlu olarak anlaşıp arazisini satmak zorunda kalıyorlar. Bu konuya çözüm bulunsun.”

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Yorumlar

(9)
09

Halıdereli - Alınan kararlar acilen uygulanmalı ve ocağın çalışmalarına son verilmeli.Halidere yillardir bu tas ocagi cilesini cekio artik yeter!!!

Yanıtla . 0Beğen 19 Aralık 16:52
08

Yakup Öztekin - Halıdere toprağı kutsaldır.

Bir kaç kişiye peşkeş çekilemez .

Yanıtla . 3Beğen 19 Aralık 00:53
07

Mehmet Yılmaz - Bu yeşil bitki örtüsü bu ormanlar bu canlılıklar bizlere emanettir.emanete hiyanetlik etmeyelim.

Yanıtla . 3Beğen 19 Aralık 00:51
06

Halıdereliler - Sur da bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es

Yanıtla . 2Beğen 19 Aralık 00:49
05

Mehmet Tuğrul - Ormanlar daha fazla tahrip edilmeden can ve mal kaybi olmadan yurutmeyide durdurun!

Yanıtla . 3Beğen 19 Aralık 00:44
04

Halıdere Gençlik - Verilen bu durdurma kararı ile halideremizin önünü açan tüm yetkili makamlara selâm olsun.

Yanıtla . 3Beğen 19 Aralık 00:43
03

Halıdere Halkı - Ormanlarımizi tahrip eden haliderenin geleceğini karartan bu taş ocağina heyelan riski sebebiyle faaliyetlerini durdurma kararı veren tüm yetkililere ve bakanlığimiza teşekkür ederiz.

Yanıtla . 2Beğen 19 Aralık 00:42
02

Abdullah Usta - Bu kirli işe göz yumanlar, bu işten beslenenler yakinda hak ettiklerini bulacaklar.

Yanıtla . 3Beğen 18 Aralık 23:55
01

Ali Osman - Artık yorum yapacak birşey kalmadı. Bu işin içindeki herkes kendi pisliginde boğulacak çok yakında.

Yanıtla . 3Beğen 18 Aralık 23:51
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