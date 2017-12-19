Kordsa’dan Kocaeli'ye dev yatırım!

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Kordsa, İzmit’teki fabrikasında polyester iplik üretim hattını genişletiyor.
TÖREN BUGÜN DÜZENLENECEK
Firma, bu yeni yatırımının yanı sıra inşaat güçlendirme alanında polipropilen monafilament üretim hattının da temelini atıyor. Yeni projenin temel atma töreni ise bugün gerçekleşecek. Saat 13.00’te başlayacak olan törene kent protokolünün yanı sıra Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ve Kordsa Avrupa, Ortadoğu, Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kadir Toplu da katılım gösterecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz