Kordsa’dan Kocaeli'ye dev yatırım!

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Kordsa, İzmit’teki fabrikasında polyester iplik üretim hattını genişletiyor.

TÖREN BUGÜN DÜZENLENECEK

Firma, bu yeni yatırımının yanı sıra inşaat güçlendirme alanında polipropilen monafilament üretim hattının da temelini atıyor. Yeni projenin temel atma töreni ise bugün gerçekleşecek. Saat 13.00’te başlayacak olan törene kent protokolünün yanı sıra Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan ve Kordsa Avrupa, Ortadoğu, Afrika Genel Müdür Yardımcısı Kadir Toplu da katılım gösterecek.