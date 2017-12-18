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Dün 17:07 TSİ- Siyaset ( G : Dün 17:08 TSİ )

Dış politikada 2017 böyle geçti

Türkiye'de dış politika alanında IKBY'de düzenlenen gayrimeşru bağımsızlık referandumu, bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginlikler, ABD ile vize krizi ve Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin oluşturulması gibi konular öne çıktı.

Türkiye'nin 2017 yılında birçok konuda olduğu gibi dış politikada da yoğun bir gündemi oldu. Bazı Batılı ülkelerle gergin seyreden ilişkiler, Suriye'de barışın sağlanması için yürütülen girişimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) yaptığı gayrimeşru bağımsızlık referandumu ve FETÖ ile mücadelede birçok ülkede devam eden çalışmalar yılın ön plana çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Almanya ve Hollanda'da Türk bakanlara 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi toplantı izni verilmemesi, bu ülkelerle Türkiye arasında diplomatik gerginliğe neden oldu.

ABD ile ilişkiler

ABD ile ilişkiler de bu ülkenin Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'ya destek vermesi, FETÖ elebaşının iadesi konusunda somut ilerleme sağlanamaması ve son olarak vize krizinin ortaya çıkması nedeniyle gerildi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki tüm misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıkladı. Türkiye ile ABD arasında sorunun çözümüne yönelik heyetler arası görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Rıza Sarraf’ın durumuyla ilgili Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tarafından ABD makamlarından resmen bilgi talep edildiğini, yanıt alınamadığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise , Rıza Sarraf hakkında Türkiye’nin ABD’ye verdiği notaya yanıt gelmeyince bir kez daha nota verildiğini açıkladı.

IKBY'deki gayrimeşru referandum

Irak'ta IKBY'nin eylül ayında düzenlediği gayrimeşru bağımsızlık referandumu ve buna Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkenin sert tepkisi, ayrıca Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması gibi konular da 2017'de dış politikada önemli yer tuttu.

Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci

Dışişleri Bakanlığı, AKPM’nin Türkiye'nin denetim sürecine alınmasına yönelik kararını şiddetle kınadı. Avrupa Parlamentosunda Türkiye ile AB müzakerelerinin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı, kararın “yok hükmünde sayıldığını" bildirdi.

FETÖ ile mücadele

Türkiye, FETÖ’ye karşı uluslararası kamuoyu nezdindeki mücadele kapsamında 400'den fazlası cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde olmak üzere toplam 12 bini aşkın resmi temas gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hafta boyunca 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlendi, büyükelçi ve başkonsoloslar yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi. Büyükelçilikler ve başkonsoloslukların himayesinde Anadolu Ajansının derlediği fotoğraflardan oluşan 69 sergi açıldı.

Belçika mahkemesinin PKK kararı

Belçika'da mahkeme, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetti. Dışişleri Bakanlığından, "Karar, Belçika'nın terörle mücadelede Avrupa'da ve dünyada zayıf halka olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir." açıklaması yapıldı.

İİT'den ABD'nin Kudüs kararına tepki

Türkiye, ABD yönetiminin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasını kınadı. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde Doğu Kudüs Filistin’in işgal altındaki başkenti ilan edildi.

Dün 17:07 TSİ AA Ankara- Siyaset

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